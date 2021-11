Black Lives Matter amenaza al nuevo alcalde de New York con baño de sangre si restablece unidades contra el crimen del NYPD

“Si él piensa que van a volver a las viejas formas de vigilancia, entonces saldremos a las calles de nuevo. Habrá disturbios, habrá fuego y habrá derramamiento de sangre porque creemos en defender a nuestra gente”, dijo Hawk Newsome, cofundador de un grupo conocido como Black Lives Matter of Greater New York , después de una acalorada reunión con Adams en el Ayuntamiento de Brooklyn.

"Eso es una tontería, y creo que los neoyorquinos no deberían permitir una retórica como esta", expresó.

"Hay muy pocas cosas que me intimidan, hay muy pocas cosas que me asustan. Los neoyorquinos no van a vivir con miedo, y nadie nos va a intimidar. No voy a cambiar quién soy", agregó.

Adams señaló el jueves las altas tasas de crímenes violentos en la ciudad y criticó a los líderes de Black Lives Matter por no expresarse al respecto. Dijo que es necesario restablecer los poderes de la policía y que no puede solucionar el problema solo.

Black Lives Matter.png

"No hay ninguna sorpresa en lo que he dicho. Cuando me postulé para ser alcalde de la Ciudad de Nueva York, dije que iba a restablecer la unidad antiarmas. Los votantes votaron por eso", indicó. “Fui elegido alcalde, no el mesías. Tenemos que hacer esto juntos".

Adams provocó la ira de los demócratas más progresistas y de los líderes de Black Lives Matter al prometer durante su campaña la restitución de las unidades contra el crimen, que se disolvieron en el apogeo de las protestas de 2020 en medio de acusaciones de que el NYPD recurrió a tácticas de abuso en afroamericanos e hispanos.

“Cerraremos la ciudad. Cerraremos el Ayuntamiento y le daremos un infierno y lo convertiremos en una pesadilla ”, dijo el miércoles Chivona Newsome, hermana de Hawk Newsome y cofundadora del mismo grupo.

La reunión tuvo lugar a puerta cerrada, pero un asistente la transmitió en vivo en Instagram. Adams y los activistas se enfrascaron en una pelea de gritos mientras discutían sobre las políticas policiales. El alcalde entrante estalló cuando Hawk Newsome le dijo que su organización lo haría responsable de cualquier mala conducta futura de los oficiales de la Policía de Nueva York.

“Detén la violencia en mi comunidad. Te hago responsable”, respondió Adams.

Aunque el grupo de Hawk y Chivona Newsome usan el nombre de Black Lives Matter, el grupo reconocido de forma oficial se distanció de ellos el año pasado y dijo en un comunicado que no tienen "ninguna relación" con sus operaciones.

Adams invitó a los hermanos Newsome a una reunión tras una protesta frente a Brooklyn Borough Hall. No obstante, la reunión culminó en gritos y tensión. Hawk Newsome dijo que no escuchó nada de Adams que sugiriera que buscará reformar fundamentalmente el NYPD.