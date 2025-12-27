americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Black anota 38 puntos en triunfo 127-126 del Magic sobre Nuggets

ORLANDO (AP) — Anthony Black anotó un récord personal de 38 puntos, Desmond Bane encestó dos tiros libres a 6,9 segundos del final y el Magic de Orlando superó otro enorme triple-doble de Nikola Jokic para vencer el sábado 127-126 a los Nuggets de Denver.

El base del Magic de Orlando Desmond Bane lanza el balón frente a Jonas Valanciunas y Bruce Brown de los Nuggets de Denver el sábado 27 de diciembre del 2025. (AP Foto/John Raoux)
El base del Magic de Orlando Desmond Bane lanza el balón frente a Jonas Valanciunas y Bruce Brown de los Nuggets de Denver el sábado 27 de diciembre del 2025. (AP Foto/John Raoux) AP

Jokic tuvo 34 unidades, 21 rebotes y 12 asistencias, su triple-doble número 180 y el 16mo de la temporada. Dos noches después de terminar con 56 puntos, 16 rebotes y 15 asistencias en una victoria en tiempo extra de Navidad sobre Minnesota, se acercó a uno del segundo lugar de la lista de triples-dobles de la historia de la NBA que le pertenece a Oscar Robertson.

Jamal Murray anotó 24 tantos para Denver, pero falló un tiro largo al sonar la bocina después de que los tiros libres de Bane completaran la remontada de Orlando desde un déficit de 17 puntos.

Bane anotó 15 de sus 24 puntos en el último cuarto para el Magic, que atinó el 67,4% en la segunda mitad.

Esta fue la segunda derrota consecutiva fuera de casa de Denver en una serie de siete partidos fuera de casa después de que ganó 11 como visitante.

Tim Hardaway Jr. anotó 20 puntos para los Nuggets.

Wendell Carter Jr. tuvo 18 puntos y siete rebotes para el Magic antes de salir por faltas con 11,9 segundos restantes.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Destacados del día

Indignación en CUBA: No coman papa ni arroz, la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

Indignación en CUBA: "No coman papa ni arroz", la sugerencia en la TV cubana que desató furia y burlas

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

La Asociación Cultural Yoruba no revela la Letra del Año 2026 y crece la incertidumbre

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

José Daniel Ferrer logra tener su primer carro a los 55 años tras décadas de represión en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter