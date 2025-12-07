americateve

Bills superan 39-34 a Bengals con cuatro TDs de Josh Allen e intercepción de Christian Benford

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Josh Allen lanzó para tres touchdowns y corrió para uno más, Christian Benford anotó el de la ventaja con un regreso de intercepción de 63 yardas, y los Bills de Buffalo remontaron un déficit de diez puntos en el último cuarto para vencer 39-34 a los Bengals de Cincinnati el domingo.

Christian Benford (47), de los Bills de Buffalo, corre para conseguir un touchdown después de interceptar un pase del quarterback Joe Burrow (9), de los Bengals de Cincinnati, durante la segunda mitad del partido de la NFL el domingo 7 de diciembre de 2025, en Orchard Park, Nueva York. (AP Foto/Jeffrey T. Barnes)
Christian Benford (47), de los Bills de Buffalo, corre para conseguir un touchdown después de interceptar un pase del quarterback Joe Burrow (9), de los Bengals de Cincinnati, durante la segunda mitad del partido de la NFL el domingo 7 de diciembre de 2025, en Orchard Park, Nueva York. (AP Foto/Jeffrey T. Barnes)

Allen anotó en una carrera de 40 yardas, rompiendo su récord de 36 como la más larga por un quarterback de los Bills, y Buffalo cambió el juego con grandes jugadas defensivas en una tarde nevada en el oeste de Nueva York. Benford y el ala defensiva A.J. Epenesa interceptaron a Joe Burrow en jugadas consecutivas, lo que llevó a los Bills a anotar tres touchdowns en un lapso de 4:20 en el cuarto período.

La intercepción de Benford —el defensivo saltó para atrapar el pase de Burrow destinado a Ja'Marr Chase— le dio a Buffalo su primera ventaja con 5:25 restantes.

Los Bills luego se adelantaron 39-28 después de la intercepción de Epenesa, que atrapó después de que el pase de Burrow fuera desviado por el tackle defensivo Jordan Phillips. En cuarta y gol desde la yarda tres, Allen encontró al ala cerrada Jackson Hawes para un touchdown.

Los Bills (9-4) han ganado dos seguidos por primera vez en un mes, y se mantuvieron al ritmo en la AFC, que está muy reñida.

Los Bengals (4-9) vieron sus ya inestables perspectivas de playoffs desvanecerse aún más. Su única oportunidad realista al entrar al fin de semana era ganar la AFC Norte, pero cayeron tres juegos detrás de Pittsburgh.

