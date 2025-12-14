americateve

Bills remontan desventaja de 21 puntos y vencen 35-31 a Patriots, siguen en la lucha por la AFC Este

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Josh Allen lanzó tres pases de anotación y James Cook corrió para dos touchdowns y atrapó otro mientras los Bills de Buffalo remontaron un déficit de 21-0 para vencer a 35-31 a Nueva Inglaterra el domingo, evitando que los Patriots aseguraran el título de la División Este de la Conferencia Americana.

James Cook III, arriba, celebra con el tackle ofensivo Spencer Brown (79), de los Bills de Buffalo, después de anotar un touchdown frente a los Patriots de Nueva Inglaterra durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 14 de diciembre de 2025, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Robert F. Bukaty)
James Cook III, arriba, celebra con el tackle ofensivo Spencer Brown (79), de los Bills de Buffalo, después de anotar un touchdown frente a los Patriots de Nueva Inglaterra durante la segunda mitad del partido de la NFL del domingo 14 de diciembre de 2025, en Foxborough, Massachusetts. (AP Foto/Robert F. Bukaty)

Allen completó 19 de 28 para 193 yardas. Cook corrió 22 veces para 107 yardas para los Bills (10-4), quienes evitaron ser barridos por un oponente de división por primera vez desde 2019. Buffalo alcanzó diez victorias por séptima temporada consecutiva.

Los Bills superaron un déficit de doble dígito por tercera vez este año después de haber remontado previamente contra Baltimore (con 15 puntos abajo en el cuarto cuarto) y Cincinnati (con diez puntos abajo).

Los Patriots (11-3) perdieron su primer juego de división de la temporada y su racha de diez victorias seguidas terminó. No han ganado la AFC Este desde 2019, pero aún tienen ventaja sobre los Bills de un juego, con tres por disputar.

Drake Maye tuvo un par de carreras de touchdown, y TreVeyon Henderson corrió para anotaciones de 52 y 65 yardas. Henderson terminó con 14 acarreos para 148 yardas.

Con un marcador de 35-31 y 2:43 por jugar, los Patriots enfrentaron un cuarto y cinco en su propia yarda 22. Maye fue sacado de la bolsa de protección y un pase suyo fue desviado por Joey Bosa.

Los Bills agotaron el reloj desde allí.

Con una ligera nevada cayendo, la temperatura al inicio del partido era de 0 grados Celsius. Las condiciones no frenaron a una ofensiva de los Patriots que anotó en cuatro de sus primeras cinco posesiones para tomar una ventaja de 24-7 al medio tiempo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

