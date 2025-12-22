americateve

Bills, Jaguars y Chargers avanzan a los playoffs tras la quinta derrota consecutiva de los Colts

Los Bills de Buffalo, Jaguars de Jacksonville y Chargers de Los Ángeles clasificaron a los playoffs de la Conferencia Americana después de que los Colts de Indianápolis perdieran el lunes 48-27 ante los 49ers de San Francisco.

El tight end de los Bills de Buffalo Dawson Knox felicitado por sus compañeros tras atrapar un pase de touchdown del quarterback Josh Allen en el encuentro ante los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo 14 de diciembre del 2025. (AP Foto/Charles Krupa)
El tight end de los Bills de Buffalo Dawson Knox felicitado por sus compañeros tras atrapar un pase de touchdown del quarterback Josh Allen en el encuentro ante los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo 14 de diciembre del 2025. (AP Foto/Charles Krupa)

La quinta derrota consecutiva de los Colts aseguró que Josh Allen y los Bill (11-4) viajen por séptimo año consecutivo a la postemporada. Mientras que Justin Herbert y los Chargers (11-4) van por segunda vez en dos temporadas bajo el mando del entrenador Jim Harbaugh.

Trevor Lawrence está listo para su segunda aparición en los playoffs en cinco temporadas con los Jaguars, líderes de la AFC Sur (11-4). Es el tercer viaje a los playoffs para Jacksonville desde 2017.

Los tres equipos quedaron en posición de avanzar después de ganar como visitantes el domingo. Buffalo venció 23-20 a Cleveland, Los Ángeles superó 34-17 a Dallas y Jacksonville derrotó 34-20 al líder de la AFC Oeste, Denver.

Los Bills están a un juego de Nueva Inglaterra en la AFC Este, el mismo déficit que Los Ángeles detrás de los Broncos. Buffalo necesita ayuda para alcanzar a los Patriots, pero los Chargers aún pueden conquistar la AFC Oeste si vencen el sábado a Houston en casa.

Los Ángeles visitan a Denver en el final de la temporada regular, y una victoria le daría a los Chargers el desempate con una barrida sobre los Broncos.

Los Ángeles perdieron ante los Texans en la ronda de comodines la temporada pasada en el debut de Harbaugh con los Chargers, un año después de que llevó a Michigan al campeonato nacional.

Harbaugh ha llegado a los playoffs en cinco de sus seis temporadas como entrenador en jefe de la NFL. San Francisco se clasificó en las tres primeras de sus cuatro temporadas con los 49ers. Eso incluyó un viaje al Super Bowl durante la temporada 2012 cuando Harbaugh perdió ante su hermano, el entrenador de Baltimore, John Harbaugh.

Los Chargers están 4-0 desde que Herbert se rompió un hueso en su mano no lanzadora contra Las Vegas en la victoria que inició la racha ganadora. La mano izquierda de Herbert ha estado fuertemente protegida en los tres juegos como titular desde la cirugía para reparar el hueso roto.

El entrenador de los Bills, Sean McDermott, ha llegado a los playoffs ocho veces en sus nueve temporadas. Los Jaguars avanzan con el entrenador de primer año Liam Coen.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

