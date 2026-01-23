Bills entrevistan a Philip Rivers para el puesto de entrenador en jefe

Philip Rivers, quarterback de los Colts de Indianápolis, conversa antes del partido del domingo 4 de enero de 2026 ante los Texans de Houston (AP Foto/David J. Phillip) AP

Rivers, de 44 años, no tiene experiencia previa como entrenador en la NFL. Desde su retiro inicial de la liga ha trabajado como entrenador de secundaria en su natal Alabama.

El mes pasado, terminó su retiro de cinco años y finalizó la temporada con los Colts de Indianapolis. Rivers inició tres duelos, todos perdidos, en un intento fallido de salvar las posibilidades de los Colts, de avanzar a los playoffs.

Rivers fue el cuarto candidato entrevistado desde el miércoles, cuando los Bills iniciaron su búsqueda. Sean McDermott fue despedido el lunes después de lograr una foja de 98-50 y alcanzar los playoffs ocho veces en nueve temporadas,

Los Bills se convirtieron en el décimo equipo en reemplazar a un entrenador en jefe en este ciclo.

Asimismo, Buffalo ha entrevistado al exentrenador de los Giants, Brian Daboll, quien anteriormente fue el coordinador ofensivo del equipo; al actual coordinador ofensivo Joe Brady, y al coordinador defensivo de los Colts, Lou Anarumo. Se han programado más reuniones durante este fin de semana en un proceso de búsqueda liderado por el gerente general Brandon Beane.

El mariscal de campo Josh Allen ha sido parte de la búsqueda y está participando en reuniones con los candidatos.

El propietario Terry Pegula decidió despedir a McDermott después de una derrota en tiempo extra 33-30 en Denver en la ronda divisional de los playoffs. McDermott llevó a los Bills a siete temporadas consecutivas de diez victorias, pero nunca condujo al equipo al Super Bowl.

Pegula determinó que Buffalo había alcanzado lo que él llamó "el proverbial muro de los playoffs" bajo McDermott. Los Bills se convirtieron en el primer equipo de la NFL en ganar un encuentro de playoffs en seis años consecutivos sin una aparición en el Super Bowl.

Rivers ha sido un mentor para Allen, y ambos siguen siendo amigos cercanos.

"Philip es uno de los más grandes que ha jugado este deporte", dijo Allen el mes pasado cuando Rivers salió del retiro. "Veremos cómo resulta. Estoy apoyándolo, porque es otro gran ser humano".

Rivers jugó 17 temporadas antes de su retiro inicial en 2021 y asumió un trabajo supervisando el programa de fútbol americano en la Escuela Secundaria Católica St. Michael en Fairhope, Alabama. Su último partido de playoffs fue la derrota de Indianápolis por 27-24 ante Buffalo en la ronda de comodines de la temporada 2020.

El mariscal de campo se reincorporó a los Colts después de que Daniel Jones sufrió una rotura del tendón de Aquiles derecho que puso fin a su temporada. El novato suplente Riley Leonard lidiaba con una lesión en la rodilla derecha.

Rivers pasó sus primeras 16 temporadas con los Chargers y estableció récords de franquicia con 59.271 yardas por pase y 397 touchdowns. Sus 63.984 yardas por aire ocupan el octavo lugar en la lista de la NFL, y es sexto con 425 pases de touchdown.

