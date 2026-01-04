Bills celebran su último partido en casa con victoria 35-8 sobre Jets en posible adiós a su estadio

Jugadores de los Bills de Buffalo celebran después de un touchdown en la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Jets de Nueva York, el domingo 4 de enero de 2026, en Orchard Park, Nueva York. (AP Foto/Adrian Kraus) AP

La escena del domingo y la victoria por 35-8 sobre los Jets de Nueva York fue el tipo de despedida que McDermott imaginó en lo que bien podría haber sido el último juego de los Bills en su estadio Highmark de 53 años.

“Vamos, ¿dónde más sucede eso en la NFL, verdad? Ese tipo de unión. Ese tipo de compañerismo, comunidad, amor por su equipo y por los demás”, dijo McDermott. “Y nunca lo olvidaré. Momento especial”.

Con el juego terminado, el tackle ofensivo suplente Alec Anderson saltó a la multitud para tomar fotos. El esquinero Tre’Davious White se quedó en la zona de anotación, justo fuera del túnel, mientras los aficionados cantaban "Iris", la canción de los Goo Goo Dolls, originarios de la ciudad.

“Solo en Buffalo se consigue eso”, dijo White. “Por eso este lugar es tan especial, y por eso la gente quiere venir aquí. ... Hay muchas cosas para recordar sobre el estadio. Pero lo tengo muy cerca de mi corazón”.

Los Bills ganaron principalmente con suplentes. Después de tomar el primer balón, Josh Allen se dirigió a la banca y pasó el resto del juego viendo al suplente Mitch Trubisky lanzar cuatro pases de touchdown, incluidos dos a Gabe Davis. Ty Johnson tuvo una carrera de anotación y una recepción de touchdown.

El ala cerrada Dawson Knox ganó 200.000 dólares en bonificaciones por alcanzar 400 yardas de recepción y anotar por cuarta vez este año en una recepción de TD de 17 yardas.

Mientras tanto, la defensiva de Buffalo dominó a una ofensiva de los Jets mermada por lesiones y llena de suplentes que no anotó durante tres cuartos y medio y terminó con 122 yardas de ofensiva y nueve primeras oportunidades.

La victoria, junto con la derrota de los Chargers de Los Ángeles en Denver, llevó a Buffalo a subir un puesto asegurando el sexto lugar. Los Bills viajarán para jugar contra los campeones de la AFC Sur, los Jaguars de Jacksonville, en la ronda de comodines el próximo fin de semana.

A McDermott no le tomó mucho tiempo comenzar a pensar en los playoffs.

“Ya estoy allí”, dijo McDermott. “Ahí es donde está mi cabeza ahora mismo, lista para trabajar y prepararnos para jugar nuestro mejor fútbol americano”.

Será el tercer enfrentamiento de playoffs entre los equipos, con Jacksonville ganando ambos. Los Jaguars derrotaron a Buffalo 30-27 en lo que fue el último juego del quarterback del Salón de la Fama de los Bills, Jim Kelly, en 1996. Más recientemente, los Jaguars vencieron a Buffalo 10-3 en 2017 en la primera aparición de los Bills en playoffs después de terminar una sequía de 17 años sin postemporada.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP