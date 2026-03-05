americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bills adquieren al receptor DJ Moore en un canje con los Bears, confirmna fuentes AP

Los Bills de Buffalo acordaron adquirir al receptor abierto D.J. Moore de los Bears de Chicago el jueves, según dijeron a The Associated Press dos personas con conocimiento del canje.

ARCHIVO - Foto del 18 de enero del 2026, el receptor de los Bears de Chicago DJ Moore corre con el balón tras una atrapada en el encuentro divisional ante los Rams de Los Ángeles. (AP Foto/Jeff Roberson, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 18 de enero del 2026, el receptor de los Bears de Chicago DJ Moore corre con el balón tras una atrapada en el encuentro divisional ante los Rams de Los Ángeles. (AP Foto/Jeff Roberson, Archivo) AP

Buffalo enviará a cambio a Chicago una selección de segunda ronda del draft de este año y una selección de quinta ronda, indicaron las fuentes que hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo puede oficializarse hasta el inicio del nuevo año de la liga el miércoles.

Moore viene de atrapar 50 pases para 682 yardas y seis touchdowns la temporada pasada, mientras los Bears llegaron a los playoffs en el primer año de Ben Johnson como entrenador. Había estado con ellos desde un canje en 2023 procedente de Carolina que le dio a los Panthers la selección número 1 y la oportunidad de elegir a Bryce Young, y preparó el terreno para que Chicago obtuviera a su quarterback franquicia, Caleb Williams.

Moore, que cumple 29 años en abril, suma 608 recepciones para 8.213 yardas y 41 touchdowns en ocho temporadas de la NFL desde que fue la 24ma selección del draft de 2018.

Se incorpora a los Bills bajo el nuevo entrenador Joe Brady, después de que el quarterback Josh Allen lanzó a un grupo rotativo de receptores. Solo la temporada pasada, Allen completó un pase a 16 compañeros distintos.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

Destacados del día

Trump afirma que Cuba también va a caer y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

Trump afirma que "Cuba también va a caer" y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

ESCANDALO: ayuda humanitaria enviada por México a Cuba termina vendiéndose en tiendas militares en dólares

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

VIDEO: Funcionarios de la Embajada de Cuba en Quito queman documentos tras orden de expulsión

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

Empresario cubano con orden final de deportación es detenido en los Cayos de la Florida

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter