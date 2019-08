Candidato demócrata defiende en televisión su luna de miel en Cuba

Durante su aparición en The View de ABC, la presentadora presionó: “Fuiste de luna de miel a Cuba hace 25 años. Apoyaste al gobierno de Nicaragua donde nací. Fuiste a Miami el mes pasado y citaste al Che Guevara. Es como un momento de apagón si alguna vez escucho uno, en Miami”.

“Todos los días recibo correos de republicanos que dicen: ‘Los demócratas son socialistas. Los demócratas quieren convertir a Estados Unidos en Venezuela y Cuba'”, continuó. “Realmente apoyaste a algunos de esos gobiernos y fuiste allí cuando tuvimos embargos. ¿Dime cómo te sientes al respecto?”, continuó ella.

Bill de Blasio defends his honeymoon to Cuba on The View