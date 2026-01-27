americateve

Bill Belichick, desdeñado para el Salón de la Fama del Fútbol Americano en su 1er año, según informe

El entrenador en jefe Bill Belichick, seis veces campeón del Super Bowl, no recibió los votos suficientes para ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su primer año de elegibilidad, según un reporte de ESPN.

ARCHIVO - Bill Belichick, entrenador de Carolina del Norte, espera el inicio de un partido ante Syracuse, el 31 de octubre de 2025 (AP Foto/Adrian Kraus, archivo)
Citando a cuatro fuentes no identificadas, ESPN informó que Belichick no recibió los 40 votos necesarios del panel de 50 personas compuesto por miembros de la prensa y exaltados al Salón de la Fama. ESPN añadió que Belichick recibió una llamada del Salón de la Fama el viernes pasado, para darle la noticia.

El Salón de la Fama declinó hacer comentarios antes de que se anuncie su generación de 2026 en los premios de la NFL, una ceremonia que se realizará el 5 de febrero en San Francisco.

El informe sobre la exclusión de Belichick fue recibido con críticas significativas, incluyendo las del mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, quien publicó en las redes sociales: "Increíble... ni siquiera entiendo cómo esto podría ser posible".

Belichick fue contratado por Nueva Inglaterra en 2000 y llevó a la franquicia a seis victorias en el Super Bowl y a otras tres apariciones en el encuentro por el título durante un período de 18 años desde 2001 hasta 2018. Las 333 victorias de Belichick en la temporada regular y los playoffs con Nueva Inglaterra y Cleveland constituyen la segunda mayor cifra después de las 347 de Don Shula.

Ganó el premio de la AP al Entrenador del Año en tres ocasiones.

Belichick también fue uno de los mejores asistentes defensivos de este deporte antes de asumir el cargo en Nueva Inglaterra. Ganó dos Super Bowls anteriores como coordinador defensivo de los Giants de Nueva York.

La carrera de Belichick tuvo manchas. Fue implicado en un escándalo de robo de señales llamado "Spygate" en la temporada 2007. Fue multado con 500.000 dólares después de que se sorprendió al equipo filmando señales defensivas de los Jets de Nueva York durante un duelo.

La gestión de Belichick en Nueva Inglaterra terminó tras la temporada 2023. Concluyó recién su primer año entrenando en la universidad de Carolina del Norte.

Belichick fue uno de los cinco finalistas entre entrenadores, contribuyentes y jugadores veteranos que aparecieron por última vez en un partido en 2000 o antes. El propietario de los Patriots, Robert Kraft, fue el finalista contribuyente, con Roger Craig, Ken Anderson y L.C. Greenwood en el grupo de jugadores.

Entre uno y tres de esos finalistas serán incluidos en el Salón junto con entre tres y cinco jugadores de la era moderna de un grupo de 15 finalistas.

