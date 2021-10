Artistas y activistas por los derechos humanos en Cuba dicen No a la Bienal de La Habana

“NoaLaBienalDeLaHabana porque el arte ha sido reprimido día a día, porque Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo, Hamlet Lavastida, Tania Bruguera son artistas y han recibido el odio y la prisión de una dictadura”, comentó a través de un tuit.

“La Bienal de La Habana no puede ser un parche para intentar tapar una crisis que es general en Cuba. El arte no puede ser un parapeto para que el estado ejerza la violencia impunemente. No se trata de boicotear, se trata de que está mal”, expuso el artista visual Julio Llopiz-Casal.

En un intento por desacreditar otra vez a los artistas participantes de esta iniciativa, el viceministro de Cultura Fernando Rojas dijo que eran unos pocos, de escasos éxitos, y catalogó su accionar como un ataque de “esquizofrenia”.

“En realidad, son pocos los que se dejan presionar. Y los que presionan son antisistema que igualan sorprendentemente al agredido con el agresor. Pura esquizofrenia. Claro, porque no se fijan en los escasos resultados profesionales de los promoventes del ataque a la Bienal popular”, escribió en Twitter.

Ante esto, el director y producto de cine Lilo Vilaplana respondió de forma contundente.

“¿Presionar? ¿Cómo el decreto 349? Como ahora el día de la defensa o la marcha contra el supuesto bloqueo … para contrarrestar a un pueblo desarmado que quiere LIBERTAD. Que hijo de put. eres, Fernando”, expuso.

La Bienal de La Habana es una bienal de arte contemporáneo que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, desde 1984. Es organizada por el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam y se realiza en las instalaciones de su sede -la ex mansión de los Condes de Peñalver, un edificio del siglo XVIII declarado Patrimonio de la Humanidad- y otros espacios como el Centro Hispanoamericano de la Cultura, el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, el Museo de Bellas Artes Universal y el Instituto Superior de Arte, entre otros. La muestra reúne obras de artistas de diferentes países bajo un criterio curatorial que tradicionalmente se ha enfocado en temas latinoamericanos y del tercer mundo.