Bielorrusia: Quinta semana de protestas contra Lukashenko

Las protestas, cuyo tamaño y duración no tienen precedentes en Bielorrusia, comenzaron tras las elecciones del 9 de agosto donde Lukashenko ganó un sexto mandato con 80% de apoyo. Los manifestantes afirman que los resultados fueron alterados y algunos le han explicado a periodistas de The Associated Press exactamente cómo se llevó a cabo el fraude en sus distritos.

Lukashenko gobierna el país con mano dura desde 1994 y regularmente reprime el disentimiento y la libertad de prensa.

La policía tomó medidas violentas contra los manifestantes en los primeros días de protestas, arrestando a unas 7.000 personas y golpeando a centenares. Aunque en menor medida, continúan las detenciones; Viasna reportó que varias personas fueron arrestadas en Minsk y en la ciudad de Grodno el domingo.

La policía dijo que militares bloquearon el centro de Minsk el domingo, pero los manifestantes marcharon en los alrededores del Palacio de la Independencia, la residencia presidencial a 3 kilómetros (2 millas) del centro de la capital. La zona del palacio era resguardada por policías antimotines y cañones de agua.

Fuente: Associated Press

