Ex trabajador del oleoducto Keystone culpa a Biden por la crisis energética en EEUU

Un ex trabajador del oleoducto Keystone XL, Neal Crabtree, señaló en una entrevista para el portal de noticias Fox News que la crisis energética que existe en los EEUU es el resultado directo de las políticas del presidente Joe Biden

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki comentó recientemente que la administración demócrata no está en contra de aumentar la producción nacional y, en cambio, culpó a las compañías petroleras argumentando que “las políticas federales no están limitando los suministros de petróleo y gas”.

“Hay 9,000 permisos de perforación aprobados que no se están utilizando, por lo que la sugerencia de que no permitiremos que las empresas perforen es inexacta”, indicó Psaki. “Les sugiero que pregunten a las compañías petroleras por qué no las usan si hay un deseo de perforar más”.

En respuesta a estas declaraciones, Crabtree dijo que “no hay una compañía de energía que vaya a gastar el dinero para desarrollar un nuevo contrato de arrendamiento si no pueden construir una tubería para mover el proyecto”.

También señaló que la solución al aumento de los precios de la gasolina está dentro del país y no en el exterior, haciendo alusión a las recientes negociaciones de la administración Biden con Nicolás Maduro por cuestiones de importación petróleo.

“Tenemos que sacar el pie de la administración sobre las gargantas de las compañías energéticas y dejarlas hacer lo que mejor saben hacer”, apuntó.

“No estamos diciendo que no construyamos molinos de viento o granjas solares. Comiencen a construirlos, diviértanse”, dijo Crabtree. “Pero en este momento, este país funciona con petróleo y gas, y no tiene sentido que los estadounidenses sufran más altos precios”.

Carlos Martínez | americateve.com

Fuente: