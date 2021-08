Biden defiende la retirada de Afganistán, pese a caos

El presidente Biden defendió la orden de regresar las tropas estadounidenses de Afganistán y aseguró que el objetivo en ese país no era construir una nación.

“Fuimos a Afganistán hace casi 20 años con objetivos claros: atrapar a los que nos atacaron el 11 de septiembre de 2001 y asegurarnos de que Al Qaeda no pudiera usar Afganistán como base desde la cual atacarnos nuevamente. Lo hicimos. Único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo hoy lo que siempre ha sido la prevención y un ataque terrorista”. Biden criticó que el acuerdo que el ex presidente Donald Trump negoció con los talibanes no incluyera proteger a las tropas de EE.UU. y cuestionó a los líderes políticos y del ejército afgano.