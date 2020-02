Biden critica a Sanders por “Medicare para Todos”

Sanders ha dicho lo mismo “por 30 años... no se ha movido ni una pulgada”, declaró Biden.

Sanders es popular en Nueva Hampshire y ha promovido su propuesta de reformar el sistema médico en los diversos eventos de campaña que ha tenido en ese estado. Sus partidarios dicen que su coherencia es uno de sus atractivos.

La reforma de salud "ahora no va para ningún lado", se quejó Biden. "La presidenta de la Cámara de Representantes no lo apoya, la mayoría de los demócratas en el Congreso no lo apoyan. ¿Cómo será aprobada? ¿Cómo se moverá? ¿Cómo se logrará? No lo logras con un discurso, hay que hacer algo”.

Nueva Hampshire tendrá su primaria dentro de exactamente una semana, el 11 de febrero.