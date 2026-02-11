americateve

Biatleta noruego lamenta confesión en TV que eclipsó oro olímpico de su compañero

ANTERSELVA, Italia (AP) — El biatleta noruego Sturla Holm Laegreid lamentó el miércoles haber hecho pública su vida privada durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, un día después de que sorprendió a la televisión al confesar en vivo que había engañado a su novia.

Tras ganar la medalla de bronce en la carrera individual masculina de 20 kilómetros el martes reveló en una entrevista con la cadena noruega NRK que había sido infiel “al amor de mi vida” en un aparente intento de recuperarla.

Sin embargo, su confesión entre lágrimas no fue bien recibida por los críticos, quienes dijeron que desvió la atención de la victoria de su compatriota Johan-Olav Botn con una actuación en la que no falló ninguno de sus disparos.

“Me arrepiento profundamente de haber compartido esta historia personal en lo que fue un día de celebración para el biatlón noruego”, manifestó Laegreid en un comunicado emitido por el equipo noruego el miércoles.

“No soy yo mismo estos días y no estoy pensando con claridad”, expresó. “Mis disculpas van para Johan-Olav, quien merecía toda la atención después de ganar el oro. También van para mi exnovia, quien involuntariamente terminó en el foco de los medios. Espero que esté bien. No puedo deshacer esto, pero ahora lo dejaré atrás y me concentraré en los Juegos Olímpicos. No responderé más preguntas sobre esto”.

El periódico noruego VG dijo que había estado en contacto con la exnovia de Laegreid, quien parecía no estar conmovida por sus comentarios de arrepentimiento en la televisión en vivo.

“Es difícil perdonarlo. Incluso después de una declaración de amor frente a todo el mundo”, la citó VG. “No elegí estar en esta posición, y es doloroso tener que soportarlo. Hemos estado en contacto, y él es consciente de mis sentimientos al respecto”.

El periódico no la identificó al decir que no buscaba la atención y quería permanecer en el anonimato.

La entrevista posterior a la carrera con Laegreid tomó un giro inesperado cuando cambió el tema del biatlón a su vida personal.

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y dulce del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y la engañé”, dijo Laegreid, conteniendo las lágrimas. Más tarde dijo que quería contarle al mundo con la esperanza de que ella viera lo que significa para él.

Los críticos dijeron que su momento fue inoportuno, robando el protagonismo a Botn, quien fue superado por la emoción después de su victoria y rindió homenaje a su amigo y compañero de equipo Sivert Guttorm Bakken, quien falleció en diciembre.

“Tanto el momento como el lugar son completamente incorrectos”, dijo el biatleta noruego Johannes Thingnes Boe a NRK sobre la confesión de Laegreid.

El retirado biatleta alemán Erik Lesser, quien ahora trabaja como comentarista del deporte invernal, dijo que preferiría ver que la conversación en los Juegos se centrara en el biatlón.

“Concentrémonos de nuevo en el deporte”, dijo a The Associated Press. “Puedo entender lo que él quiere que suceda con su novia. Pero solo quiero pensar en el deporte, quiero ver deporte, quiero hablar de deporte”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

