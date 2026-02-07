americateve

Biathleta italiana suspendida por dopaje pide al tribunal competir en los Juegos Olímpicos

MILÁN (AP) — La biatleta italiana suspendida Rebecca Passler ha solicitado al Tribunal de Arbitraje Deportivo que le permita competir en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, argumentando que su prueba de dopaje positiva se debió a una contaminación y que ella no tiene la culpa.

La italiana Rebecca Passler compite durante la prueba de sprint de 7.5 km de la Copa del Mundo de Biatlón femenina en Hochfilzen, Austria, el viernes 8 de diciembre de 2023. (AP Photo/Matthias Schrader, archivo)
El tribunal dijo el sábado que espera escuchar la apelación de Passler el martes.

“El Srta. Passler solicita al TAS que anule la suspensión debido a la falta de intención y negligencia y que le permita participar en los Juegos Olímpicos de Invierno”, dijo el tribunal. “La solicitud argumenta que la (prueba positiva) es un caso de contaminación sin culpa de la atleta”.

El TAS no estableció un objetivo para un veredicto. El evento femenino de 15 kilómetros en la ciudad natal de Passler, Anterselva, es el miércoles y el sprint de 7.5 kilómetros es el próximo sábado.

Passler fue retirada de la competencia el lunes por la agencia antidopaje italiana después de dar positivo por letrozol en una muestra tomada mientras entrenaba el mes pasado. El medicamento puede usarse en el tratamiento del cáncer de mama y también controlar los efectos del uso de esteroides.

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

