americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bhatia y Hisatsune comparten la cima en Pebble Beach. Travis Kelce y amateurs se van a casa

PEBBLE BEACH, California, EE.UU. (AP) — Lejos de las falsas esperanzas de que Taylor Swift haría una aparición en Pebble Beach, Akshay Bhatia y Ryo Hisatsune se ocuparon de lo suyo en silencio en Spyglass Hill y terminaron compartiendo la cima el viernes en el Pro-am AT&T Pebble Beach.

El japonés Ryo Hisatsune realiza un golpe en el fairway del hoyo 9 durante la segunda ronda del torneo de Pebble Beach, California, el viernes 13 de febrero de 2026 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)
El japonés Ryo Hisatsune realiza un golpe en el fairway del hoyo 9 durante la segunda ronda del torneo de Pebble Beach, California, el viernes 13 de febrero de 2026 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) AP

Bhatia no cometió bogeys durante dos días en Pebble Beach y Spyglass Hill. Ambos días resultaron secos con una brisa suave y greens blandos que permitieron buenos resultados en ambos campos.

El californiano hizo seis birdies y embocó un chip desde 50 pies para eagle en el hoyo 14, camino a una tarjeta de 64.

Hisatsune, que abrió con 62 en Pebble Beach, tropezó a mitad de su ronda con bogeys consecutivos. El japonés lo compensó con suficientes birdies (y un eagle) antes y después para un 67.

Ambos estaban con un acumulado de 129 golpes, 15 bajo par, el número más bajo tras 36 hoyos desde que el torneo pasó a una rotación de dos campos en 2024.

Rickie Fowler (64) y Sam Burns (67), ambos en Spyglass Hill, estaban a un golpe. Xander Schauffele, Jordan Spieth y el campeón defensor Rory McIlroy acechaban.

Scottie Scheffler por fin se encendió al jugar sus últimos siete hoyos con 5 bajo par para un 66, aunque el número uno del mundo seguía a nueve golpes de distancia de cara al fin de semana.

“Diría que ‘avanzar a pasitos’ sería la expresión clave ahí”, comentó Scheffler sobre su progreso. “Veremos cómo se resuelve al final del día. Quiero decir, van a hacer falta dos rondas bastante especiales, en realidad tres rondas especiales, pero nunca estás fuera. Veremos qué pasa con el clima”.

La gran especulación el viernes no era tanto el clima, sino si Swift iba a aparecer para ver a su prometido, el ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, quien jugaba en Pebble Beach.

Había una gran multitud, mucho revuelo. No apareció Swift, de quien se dice que está en la ciudad, pero no en el campo de golf. Aun así, impulsó un aumento en la venta de entradas: por 60.000 dólares cuando se anunció a Kelce como parte del grupo de amateurs participantes, 21.000 dólares en la ventana de 12 horas antes de que jugara en el Pebble.

“Estuvo movido sin ella”, señaló Mackenzie Hughes, que jugó en el grupo. “Con ella, creo que literalmente habría sido un pandemónium”.

No hay corte tras 36 hoyos en este evento, salvo para Kelce, el exbasquetbolista español Pau Gasol, el gobernador de Florida Ron DeSantis y el resto de los participantes amateur.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

Embajada de EEUU en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: AGENCIAS DE VIAJES LIMITA ENVÍOS A CUBA | MARRERO DICE QUE SE PARALIZA LA ECONOMÍA

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Teatro Karl Marx suspende todos sus espectáculos por la crisis energética y apagones en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter