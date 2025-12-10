Beyoncé, Venus Williams, Nicole Kidman y Anna Wintour serán copresidentas de la próxima Met Gala

Beyoncé, a la izquierda, acepta el Premio Innovador mientras el presentador Stevie Wonder observa durante los iHeartRadio Music Awards, el lunes 1 de abril de 2024, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP

Williams, quien nunca ha sido anfitriona antes, asume el papel siete años después de que su hermana menor y también campeona de tenis, Serena, fuera copresidenta. Beyoncé fue presidenta honoraria en 2013, y Kidman copresidió en 2003 y 2005. Wintour, por supuesto, supervisa el evento anual, una recaudación de fondos que el año pasado aportó un récord de 31 millones de dólares a las arcas del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte.

El museo también anunció el miércoles un comité anfitrión de la gala, presidido por el diseñador Anthony Vaccarello y la cineasta Zoë Kravitz, e incluyendo a los músicos Sabrina Carpenter, Doja Cat, LISA, Sam Smith y Yseult; la bailarina Misty Copeland; los actores Teyana Taylor, Elizabeth Debicki, Gwendoline Christie y Lena Dunham; la jugadora de baloncesto A'ja Wilson; las modelos Alex Consani, Paloma Elsesser y Lauren Wasser; la editora de Vogue Chloe Malle; y la artista Anna Weyant.

Aún por anunciar: el código de vestimenta para la gala del 4 de mayo. Pero estará en consonancia con el tema de “Costume Art” (“Arte del Vestuario”), anunciado el mes pasado como la próxima exposición de primavera del instituto.

La exposición tiene como objetivo celebrar “el cuerpo vestido” tal como aparece en el arte a través de los siglos. Lo hará emparejando prendas con objetos de todo el museo para mostrar cómo la moda ha estado durante mucho tiempo entrelazada con diferentes formas de arte.

“Es una exposición que realmente puede vivir de maneras fascinantes en el museo y puede extraer de todas las diferentes áreas de nuestra colección: pinturas, esculturas, dibujos”, dijo el mes pasado en una entrevista el director general del museo, Max Hollein.

La exposición, supervisada como siempre por el curador a cargo del Instituto del Vestido, Andrew Bolton, se organizará temáticamente por diferentes tipos de cuerpo. Incluirá el “Cuerpo desnudo” y el “Cuerpo clásico”, por ejemplo, pero también temas menos tradicionales como el “Cuerpo embarazado” y el “Cuerpo envejecido”.

La nueva exposición también tendrá un nuevo hogar llamativo. “Costume Art” inaugurará un nuevo espacio de galería que ocupa unos 12.000 pies cuadrados (1.115 metros cuadrados), justo al lado del Gran Salón del museo, dando a la moda un espacio prominente en el museo que también ayudará a controlar la congestión en las exposiciones muy concurridas. Las nuevas galerías Conde M. Nast, creadas a partir de lo que antes era la tienda minorista del museo, albergarán no solo todas las exposiciones de primavera del Instituto del Vestido, sino también otras muestras de diferentes partes del museo.

Bolton ha dicho que el espacio de la galería “marcará un momento crucial para el departamento, uno que reconoce el papel crítico que juega la moda no solo dentro de la historia del arte, sino también dentro de la cultura contemporánea”.

Venus Williams volvió a jugar de forma competitiva en julio a los 45 años después de casi un año y medio fuera del circuito, aunque nunca se había retirado. Se convirtió en la jugadora de mayor edad en jugar individuales en el Abierto de Estados Unidos desde 1981. Serena Williams, por su parte, recientemente desestimó la idea de que podría estar preparándose para regresar al tenis.

“Costume Art” se abrirá al público el 10 de mayo de 2026 y estará disponible hasta el 10 de enero de 2027.

