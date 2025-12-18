Bey anota 29 y lidera remontada de Pelicans en victoria 133-128 ante Houston en tiempo extra

Compartir en:









El alero de los Rockets de Houston, Jabari Smith Jr. (10), lanza ante el base de los Pelicans de Nueva Orleans, Saddiq Bey (41), durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Nueva Orleans, el jueves 18 de diciembre de 2025. (AP Photo/Matthew Hinton) AP

Trey Murphy anotó 27 puntos y Herb Jones tuvo 18 puntos y un récord personal de ocho robos antes de salir por faltas para los Pelicans, que han ganado tres seguidos después de ganar solo tres de sus primeros 25 juegos.

Kevin Durant anotó 32 puntos y Alperen Sengun tuvo 28 para Houston, pero Sengun no pudo lanzar un tiro para ganar después de driblar hacia la pintura en los últimos segundos del tiempo reglamentario.

El novato Derik Queen tuvo 16 puntos, 12 rebotes y tres bloqueos, y su tiro de 18 pies inició una racha de 11-0 al comienzo del cuarto cuarto.

Durant ayudó a Houston a dominar temprano anotando 13 puntos en el primer cuarto, acertando sus primeros cinco tiros, incluidos tres triples.

Los Pelicans, en contraste, fallaron 20 de 29 tiros en la pintura durante la primera mitad.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP