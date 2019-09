Beto O'Rourke recauda $6,1 millones en un día

O’Rourke, un ex congresista de Texas, se postuló el jueves a la contienda presidencial del 2020 después de meses de especulación, agitando un campo demócrata ya saturado y jurando convencer a los votantes de todo el espectro político.

“Gracias a todos los que ayudan a crear la mayor campaña política de bases que este país haya visto, financiada completamente por el pueblo _ no los PACs (comités de acción política), no los cabilderos, no las corporaciones y no los intereses especiales”, dijo O’Rourke a la prensa en Center Line, un suburbio de Detroit. “Es una de las mejores formas de unir al país para asegurar que nos escuchamos entre nosotros y no a esa consolidación de riqueza, poder y privilegio que define a tanta de nuestra política de antes”.

O’Rourke recaudó 80 millones de dólares en donativos de movimientos políticos comunitarios el año pasado durante su fallida contienda al Senado de Estados Unidos en Texas contra el republicano en funciones Ted Cruz, mientras evitaba dinero de los comités de acción política. Sus primeras cifras de recaudación de fondos para la presidencia serán consideradas como una primera señal de si será tan popular en la contienda a la Casa Blanca como lo fue para el Senado.

Las nuevas cifras separan a O’Rourke y Sanders del resto de los demócratas en cuanto a recaudación de fondos el día en que anunciaron su postulación.

Sanders ha marcado el paso de las donaciones de movimientos políticos comunitarios para el 2020. Apoyado por los 6 millones de dólares que recaudó en su primer día como candidato, recibió más de 10 millones de dólares en la primera semana, en su mayoría de pequeños donantes.