Bessent le recomienda a Carney evitar un conflicto antes de las negociaciones sobre el T-MEC

WASHINGTON (AP) — El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió el miércoles al primer ministro canadiense, Mark Carney, que sus recientes comentarios públicos contra la política comercial de Estados Unidos podrían volverse en su contra de cara a la revisión formal del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el pacto comercial que protege a Canadá de los peores impactos de los aranceles del presidente Donald Trump.

La titular de la Administración de Pequeños Negocios, Kelly Loeffler y el secretario del Tesoro Scott Bessent durante una visita a un restaurante, el martes 27 de enero de 2026, en Urbandale, Iowa. (AP Foto/Mark Schiefelbein)
Carney utilizó su discurso de la semana pasada en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, para condenar la coerción económica de las grandes potencias sobre los países más pequeños, y desde entonces ha discutido con Trump y Bessent sobre temas relacionados. El mandatario estadounidense amenazó el sábado con imponer un arancel del 100% sobre las importaciones canadienses debido a un posible acuerdo comercial entre Ottawa y Beijing.

"No empezaría una pelea antes del T-MEC sólo para anotarme algunos puntos políticos baratos; o trabajas en beneficio de tu propia carrera política o trabajas para el pueblo canadiense", subrayó Bessent en una entrevista con CNBC.

"He visto lo que sucede cuando un tecnócrata intenta dar un vuelco y convertirse en político", añadió Bessent, en referencia al pasado de Carney como banquero central. "Nunca resulta bien".

Trump y Carney sostuvieron una conversación el lunes, después de la cual Bessent declaró a Fox News que el premier canadiense "se retractó notablemente de algunas de las desafortunadas declaraciones que hizo en Davos".

Carney presentó una versión muy distinta el martes.

"Para ser absolutamente claro, y se lo dije al presidente, lo que dije en Davos fue en serio".

El tratado comercial de América del Norte se concretó durante el primer mandato de Trump en 2020, pero el presidente estadounidense se ha expresado recientemente con indiferencia respecto al acuerdo y hace unas semanas declaró: "En realidad no me importa".

En su aparición en CNBC, Bessent reconoció que eventualmente, "creo que terminaremos en un buen lugar".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

