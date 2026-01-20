Bessent afirma que los lazos EEUU-Europa "nunca han sido más cercanos" pese a crisis en Groenlandia

DAVOS, Suiza (AP) — El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó el martes que las relaciones de Estados Unidos con Europa siguen siendo sólidas e instó a los socios comerciales a "tomar un respiro" y dejar que las tensiones provocadas por las nuevas amenazas arancelarias del gobierno de Trump sobre Groenlandia "se desarrollen".