Nancy Pelosi se niega a denunciar el socialismo dentro de su partido

Fox News había solicitado comentarios varias veces, incluidas varias llamadas telefónicas a la oficina de Pelosi, con preguntas sobre si se oponía a la ideología y si permitiría que cualquier socialista que se describa a sí mismo elegido en el caucus demócrata ocupe puestos de liderazgo en la Cámara de Representantes .

Durante una conferencia de prensa el viernes, Pelosi reconoció que había una «diferencia de opinión» entre los miembros de su grupo, ya que la brecha entre moderados y progresistas parece haberse expandido después de las elecciones de 2020.

En 2019, Pelosi insistió durante una entrevista en «60 Minutes» que el socialismo.

Sin embargo, los autodenominados socialistas demócratas se han convertido en algunos de los miembros más destacados del Partido Demócrata. El senador Bernie Sanders , I-Vt., Quien obtuvo la segunda mayor cantidad de delegados en las primarias demócratas de 2016 y 2020, agradeció a los grupos socialistas «por sus extraordinarios esfuerzos para ayudar a hacer posible la victoria de Biden».

El tema del socialismo aparentemente se está convirtiendo en una preocupación creciente entre los demócratas a puerta cerrada. Una grabación filtrada de una convocatoria del caucus demócrata mostró a la representante Abigail Spanberger, demócrata por Virginia, sugiriendo que el socialismo, además de la retórica de «desfinanciar a la policía», era el culpable de varias derrotas en el Congreso, ya que sus oponentes republicanos utilizaron la ideología como un garrote. .

«Queremos hablar sobre la financiación de los servicios sociales y garantizar un buen compromiso con la policía comunitaria, hablemos de para qué estamos. Y no debemos volver a utilizar las palabras ‘socialista’ o ‘socialismo'», se oye decir a Spanberger. en la grabación obtenida por The Washington Post. «Porque si bien la gente piensa que no importa, sí importa. Y perdimos buenos miembros por eso».

La representante Alexandria Ocasio-Cortez , DN.Y., una de las demócratas más prominentes en el Congreso que se identifica como socialista demócrata, pareció deslizar los comentarios de Spanberger en Twitter.

«Así que todo el argumento del ‘progresismo es malo’ simplemente no tiene ninguna evidencia convincente que yo haya visto», escribió Ocasio-Cortez. «Cuando se trata de ataques de ‘Defund’ y ‘Socialismo’, la gente debe darse cuenta de que son ataques de resentimiento racial. No vas a hacer que eso desaparezca. Puedes hacerlo menos efectivo»

El presidente Trump atacó repetidamente a Joe Biden como un «caballo de Troya» para la agenda socialista, y citó repetidamente el «grupo de trabajo de unidad» del candidato demócrata con Sanders, al que se refirió repetidamente en la campaña electoral como un «manifiesto».

Los ataques «socialistas» de Trump contra Biden fueron ampliamente reconocidos por los avances que hizo con los votantes latinos en Florida, particularmente entre las comunidades cubana y venezolana.

Durante una entrevista reciente en «60 Minutes» pocos días antes de las elecciones, se le preguntó a la compañera de fórmula de Biden, Kamala Harris, si impulsaría una «perspectiva socialista o progresista» como vicepresidenta en una administración de Biden.