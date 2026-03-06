americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Berger toma una ventaja de 5 golpes en el Arnold Palmer Invitational en Bay Hill

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — A Daniel Berger le encanta jugar en Florida en marzo. Para casi todos los demás que participaron el viernes en el Arnold Palmer Invitational, Bay Hill se sintió como un adelanto primaveral del Abierto de Estados Unidos.

Daniel Berger sale del bunker del hoyo 17 durante la segunda ronda del torneo de golf Arnold Palmer Invitational en Bay Hill, el viernes 6 de marzo de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/Matt Slocum)
Daniel Berger sale del bunker del hoyo 17 durante la segunda ronda del torneo de golf Arnold Palmer Invitational en Bay Hill, el viernes 6 de marzo de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Berger volvió a estar a la altura en las condiciones más exigentes, al apoyarse en una dosis constante de fairways y greens, y sintiéndose tan bien con sus putts como con los cinco birdies que logró en una ronda de 68 golpes, cuatro bajo par, que le dio una ventaja de cinco impactos.

“Sólo hay que mantener la paciencia y tomar lo que el campo te da. Y cuando tienes una oportunidad, tienes que aprovecharla porque no hay muchas ahí fuera”, dijo Berger, cuyo acumulado es de 131 golpes, 13 bajo par.

Akshay Bhatia firmó la mejor ronda de una tarde templada con un 66 para colocarse a cinco golpes del liderato. Ludvig Aberg (71), Collin Morikawa (71) y Sahith Theegala (67) estaban un golpe más atrás.

Mantener la paciencia fue un desafío.

Ben Griffin estaba a un golpe de la línea de corte de 2 sobre par o 146, cuando enfrentó un putt de par de 30 pies en el 18. Se le pasó casi por 15 pies, lo falló y estaba vaciando su casillero.

Scottie Scheffler se quedó atónito cuando su golpe desde el búnker en el 15 rodó junto al hoyo y no dejó de rodar hasta que se salió del green, a 30 pies de distancia. Embocó el chip para salvar el par. Pero en el 18, su putt de 30 pies para birdie, que apenas tocó, se pasó unos 10 pies y terminó en bogey y 71, dejándolo a 10 golpes.

Se dio la vuelta y lanzó su bola al agua para desahogarse, y después firmó su tarjeta.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Destacados del día

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano
ULTIMA HORA

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano

Trump afirma en CNN que el régimen cubano está deseando llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Trump afirma en CNN que el régimen cubano "está deseando llegar a un acuerdo" con Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodriguez, derecha, realiza un pronunciamiento conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

EEUU emite licencia que autoriza la venta de oro venezolano

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU.

Trump elogia a Marco Rubio y afirma que será "el mejor Secretario de Estado en la historia de EE.UU."

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter