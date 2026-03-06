Berger toma una ventaja de 5 golpes en el Arnold Palmer Invitational en Bay Hill

Compartir en:









Daniel Berger sale del bunker del hoyo 17 durante la segunda ronda del torneo de golf Arnold Palmer Invitational en Bay Hill, el viernes 6 de marzo de 2026, en Orlando, Florida. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Berger volvió a estar a la altura en las condiciones más exigentes, al apoyarse en una dosis constante de fairways y greens, y sintiéndose tan bien con sus putts como con los cinco birdies que logró en una ronda de 68 golpes, cuatro bajo par, que le dio una ventaja de cinco impactos.

“Sólo hay que mantener la paciencia y tomar lo que el campo te da. Y cuando tienes una oportunidad, tienes que aprovecharla porque no hay muchas ahí fuera”, dijo Berger, cuyo acumulado es de 131 golpes, 13 bajo par.

Akshay Bhatia firmó la mejor ronda de una tarde templada con un 66 para colocarse a cinco golpes del liderato. Ludvig Aberg (71), Collin Morikawa (71) y Sahith Theegala (67) estaban un golpe más atrás.

Mantener la paciencia fue un desafío.

Ben Griffin estaba a un golpe de la línea de corte de 2 sobre par o 146, cuando enfrentó un putt de par de 30 pies en el 18. Se le pasó casi por 15 pies, lo falló y estaba vaciando su casillero.

Scottie Scheffler se quedó atónito cuando su golpe desde el búnker en el 15 rodó junto al hoyo y no dejó de rodar hasta que se salió del green, a 30 pies de distancia. Embocó el chip para salvar el par. Pero en el 18, su putt de 30 pies para birdie, que apenas tocó, se pasó unos 10 pies y terminó en bogey y 71, dejándolo a 10 golpes.

Se dio la vuelta y lanzó su bola al agua para desahogarse, y después firmó su tarjeta.