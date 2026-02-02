americateve

Benzema se une a Al Hilal, el gran rival del Al Nassr de Cristiano Ronaldo

El delantero francés Karim Benzema cambió un club saudí por otro el lunes al unirse a Al Hilal procedente del rival Al Ittihad, un traspaso que podría ser una mala noticia para Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema celebra al final de un partido de su club Al Ittihad contra Auckland City, el 12 de diciembre de 2023, en Yeda, Arabia Saudí. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Benzema se suma al actual líder de la liga de Arabia Saudí con un punto de diferencia sobre el Al Nassr de Cristiano. El astro portugués siguen buscando su primer título en la liga desde que se mudó a Arabia Saudí en 2022 y ha visto a su principal rival fortalecerse con la incorporación de Benzema, antiguo compañero suyo en el Real Madrid y cinco veces ganador de la Liga de Campeones.

Benzema se proclamó campeón de la liga con Al Ittihad el año pasado, además del torneo de copa.

Al Hilal es el equipo más exitoso de Arabia Saudí con 21 títulos de liga y cuatro campeonatos asiáticos.

El año pasado sorprendió al Manchester City en el Mundial de Clubes, imponiéndose por 4-3 y eliminó al equipo de Pep Guardiola en los octavos de final.

Dirigido por Simone Inzaghi, Al Hilal representa una gran amenaza para las esperanzas de Cristiano de consagrarse campeón de liga después de haber provocado un éxodo de jugadores de fútbol de alto nivel, incluido Benzema, a la liga saudí.

El acuerdo de Benzema llegó en un momento que trascendieron versiones de que Cristiano está descontento por la inmovilidad de Al Nassr en el mercado de pases.

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí es el propietario mayoritario de Al Hilal, Al Ittihad y Al Nassr.

Al Hilal está acostumbrado a realizar fichajes espectaculares. Trajo a Neymar del Paris Saint-Germain en 2023. Anteriormente intentó fichar a Kylian Mbappé por un monto récord de 332 millones de dólares y el año pasado intentó llevarse a Bruno Fernandes, capitán del Manchester United.

Cristiano firmó con Al Nassr después de dejar el Manchester United como agente libre en 2022. El cinco veces ganador del Balón de Oro se ha convertido en la cara del fútbol en Arabia Saudí, pero su único trofeo ha sido la Copa de Campeones Árabes.

Se perdió el partido de Al Nassr contra Al Riyadh el lunes en medio de informes de que está descontento.

FUENTE: AP

