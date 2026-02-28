Benfica suspende a 5 aficionados por racismo en la Liga de Campeones ante Real Madrid

Compartir en:









Benfica señaló en un comunicado el viernes que se abrieron procedimientos disciplinarios contra los cinco socios del club y que, en última instancia, podrían ser expulsados.

El club los suspendió después de que una investigación interna inicial encontrara pruebas de “comportamiento inapropiado en las gradas, de carácter racista, incompatible con los valores y principios que rigen el club”.

Imágenes de televisión mostraron a algunos aficionados haciendo gestos de mono tras la victoria 1-0 del Madrid en el partido de ida de los playoffs de la Liga de Campeones el 17 de febrero. El encuentro tuvo que detenerse durante casi 10 minutos debido a la acusación de Vinícius de que Prestianni lo llamó “mono” después de que el jugador brasileño marcara y celebrara frente a los aficionados del Benfica.

Prestianni negó haber insultado racialmente a Vinícius, pero la UEFA lo suspendió provisionalmente para el partido de vuelta en Madrid el miércoles, cuando los locales ganaron 2-1 —con uno de los goles anotado por Vinícius— para avanzar a los octavos de final de la competición europea.

