Associated Press

Benedicto XVI pide perdón por abusos sexuales a menores, pero no reconoce su culpa

“Una vez más sólo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. He tenido una gran responsabilidad en la Iglesia Católica”, afirmó Benedicto XVI .

“En todos mis encuentros, especialmente durante mis numerosos viajes apostólicos con víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes, he mirado a los ojos las consecuencias de una culpa muy grande y he aprendido a comprender que nosotros mismos nos vemos arrastrados a esta gran culpa cuando la descuidamos o cuando no lo afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad, como ha ocurrido y ocurre con demasiada frecuencia”, admitió.

Sin embargo, Benedicto XVI negó en otro documento publicado también este martes cualquier acusación y conocimiento de los hechos que se narran en el informe divulgado en Alemania.