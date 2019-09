Bencic y Andreescu se citan en las semis del US Open

“Hubiera sido bien lindo si los chicos también hubieran avanzado a las semifinales”, dijo la suiza de 22 años. “Pero estoy feliz de haberlo logrado y no haberles fallado”.

Bencic accedió a su primera semifinal en un Grand Slam tras derrotar el miércoles 7-6 (5), 6-3 a la croata Donna Vekic.

Su próxima rival será otra debutante en la penúltima instancia de un grande: Bianca Andreescu, la canadiense de 19 años y 15ta cabeza de serie que remontó para vencer 3-6, 6-2, 6-3 a la belga Elise Mertens.

Andreescu es la primera adolescente que avanza a la semifinal del US Open desde que Caroline Wozniacki, también con 19 años, quedó como subcampeona en 2009.

La cita será el jueves, cuando la otra semifinal tendrá a Serena Williams y Elina Svitolina como protagonistas.

Bencic, 12da cabeza de serie, no bajó la guardia tras su victoria ante la campeona reinante Naomi Osaka en la cuarta ronda. Tomó el control de un reñido partido al promediar el segundo set, llevándose ocho puntos seguidos ante la 23ra preclasificada.

De ir perdiendo 3-2 en el último set, Bencic ganó los últimos cuatro juegos para eclipsar su marcha a los cuartos de final del US Open de 2014, hasta ahora su mejor actuación en un Grand Slam.

“Incluso cuando estás jugando mal, tienes el deseo de volver a tener esta sensación. Quieren disfrutar de victorias resonantes y tener estas lindas sensaciones”, dijo Bencic, quien ha padecido con varias lesiones en los últimos cinco años.

Andreescu quedó con marca de 31-4 esta temporada. También ha demostrado tenacidad para salir triunfante en tres sets, imponiéndose en sus últimos 12 partidos que se fueron al máximo.

“Una locura total", dijo Andreescu, quien escalará el Top 10 tras el US Open. “Hace un año jugaba la fase preliminar. Sufría una lesión en la espalda. Y todo lo que he logrado este año. Estoy sin palabras. Necesito que alguien me dé un pinchazo ahora mismo. ¿Es real?

Mertens, 25a cabeza de serie, parecía llevar la manija tras el primer set pero se fue menguando ante la potencia de la canadiense.

“Creo que la experiencia de jugar torneos importantes este último año me empieza a ayudar”, sostuvo Andreescu, campeona en Indian Wells y Toronto.

Vekic también buscaba alcanzar su primera semifinal en un grande. Pero con su rostro poniéndose rojo por el fuerte sol sobre el estadio Arthur Ashe, no pudo con el vigor de su amiga y compañera de prácticas durante los momentos clave del partido.

“Fue quien jugó mejor hoy”, dijo Vekic. “Sentía que no podía hilar tres puntos. Hacía una bueno y el siguiente me salía mal”.