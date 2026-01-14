Ben Shelton avanza a los cuartos de final del ATP de Auckland y Ruud es eliminado

Compartir en:









Como el jugador mejor clasificado, el estadounidense tuvo un pase libre en la primera ronda del torneo ATP 250, que ha elegido para comenzar su temporada en cada uno de los últimos cuatro años.

Con su entrenador y padre Brian Shelton y su pareja, la estrella del equipo de fútbol femenino de Estados Unidos, Trinity Rodman, al lado de la cancha, Shelton salvó un punto de set en el primer set para vencer al jugador argentino clasificado en el puesto 68 en uno hora y 42 minutos.

Shelton logró 12 aces y ganó el 78% de los puntos con su primer servicio, pero su juego mostró signos de inactividad reciente.

La parada del ATP en Auckland es un evento de preparación para el Abierto de Australia que comienza el domingo en Melbourne.

El segundo clasificado, Casper Ruud, se despidió en la segunda ronda ante el húngaro no clasificado Fabian Marozsan 6-4, 6-4. Marozsan eliminó al campeón defensor Gael Monfils en la primera ronda.

El británico quinto clasificado, Cameron Norrie, también cayó en la segunda ronda, derrotado 4-6, 6-3, 7-6 (4) por el francés Giovanni Mpetshi Perricard.

El chileno Alejandro Tabilo, el campeón de Auckland 2024, venció al cuarto clasificado Luciano Darderi 1-6, 7-5, 6-3. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP