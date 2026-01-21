Ben Johnson y los Bears miran hacia adelante tras una temporada destacada

Lograron una victoria tras otra en remontadas en su camino para capturar el campeonato de la división Norte de la Conferencia Nacional después de terminar últimos en ese sector. Avanzaron en los playoffs por primera vez en 15 años al remontar para vencer a Green Bay en un juego de comodines antes de perder un emocionante partido en tiempo extra contra Matthew Stafford y los Rams de Los Ángeles en la ronda divisional.

Ahora, es momento de comenzar a construir sobre todo lo que lograron. Sin embargo, tal vez construir no sea la palabra correcta.

“No hay nada que construir a partir de esto”, dijo Johnson el miércoles. “Volvemos al punto de partida. Estamos de nuevo en el fondo. Eso es realmente para los 32 equipos. Si piensas de otra manera, probablemente te estés perdiendo la visión general”.

Los Bears obviamente están comenzando desde una posición más fuerte, con Caleb Williams en camino de convertirse en un quarterback franquicia después de establecer el récord de pases en una sola temporada del equipo en su segundo año y Johnson pareciendo ser el entrenador para llevarlo al siguiente nivel. Es un gran cambio respecto a enero pasado, cuando el equipo estaba tambaleándose después de terminar 5-12 y despedir al exentrenador Matt Eberflus en el camino.

Ahora, por primera vez desde que fue contratado en 2022, el gerente general Ryan Poles se enfrenta a la temporada baja con un contendiente en lugar de un proyecto de reconstrucción.

“Simplemente tienes más restricciones”, dijo. “Al mismo tiempo, no creo que el proceso cambie. Vas a identificar a los chicos que encajan con lo que queremos en nuestro equipo de fútbol americano, que el entrenador acertó, y simplemente sigues tratando de adquirir esos jugadores. Sabemos cómo se ven, sabemos cómo actúan, sabemos cómo hablan, y continuaremos haciendo eso”.

Poles tuvo una gran temporada baja hace un año.

Transformó una línea ofensiva en apuros al atraer vía intercambios a los guardias Joe Thuney y Jonah Jackson y firmar al centro Drew Dalman. También seleccionó a Ozzy Trapilo en la segunda ronda. El producto de Boston College emergió como el tackle izquierdo titular, solo para desgarrarse el tendón rotuliano en su rodilla izquierda en el juego de comodines contra Green Bay.

Poles no tenía un cronograma específico para su regreso, aunque se espera que esté fuera a largo plazo después de someterse a una cirugía.

“Estoy seguro de que será bien entrada la próxima (temporada), con la lesión”, dijo Poles. “Así que hemos tenido una conversación con él. Sabe que esto es parte de su viaje que tiene que superar. Tengo mucha fe en él y en nuestro personal para que esté listo para volver cuando sea el momento”.

Trapilo fue uno de los cuatro contribuyentes importantes seleccionados por Poles el año pasado.

Los Bears también acertaron con el ala cerrada Colston Loveland en la primera ronda, el receptor Luther Burden en la segunda y el corredor Kyle Monangai en la séptima. Loveland, la selección número diez de Michigan, lideró a Chicago en recepciones (58) y yardas (713) y empató en el liderazgo del equipo en recepciones de touchdown (seis). El veloz y escurridizo Burden tuvo 652 yardas por recepción. Y el duro corredor Monangai corrió para 783 yardas como parte de un dúo productivo con D'Andre Swift.

Los Bears tienen algunas decisiones que tomar en la posición de safety con el All-Pro Kevin Byard y Jaquan Brisker listos para convertirse en agentes libres. Byard, de 32 años, quien lideró la liga con siete intercepciones, dijo esta semana que le gustaría regresar. Y a Poles le gustaría tenerlo de vuelta.

“No tengo problema en decir que es un jugador que nos gustaría tener de vuelta", dijo Poles. “Pero, de nuevo, cuando agregas a los otros safeties a esa mezcla y todas las otras decisiones que tenemos en toda la plantilla, con restricciones de tope salarial y cosas así, será un desafío. Pero eso es parte de lo que hacemos”.

Poles también reconoció la necesidad de mejorar la línea en una defensiva que se ubicó en el puesto 29 en general y 27 contra la carrera. Chicago empató en el puesto 22 en capturas con 35. Pero los Bears parecen tener las dos piezas más importantes en su lugar: el entrenador y el quarterback.

“Estoy realmente alentado por los pasos que dio este año", dijo Johnson. "Soy el creyente número uno de Caleb Williams. Tengo mucha fe en él y en lo que es capaz de hacer y en el jugador que todavía está esforzándose por convertirse”.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

