Así es la fortuna de Jennifer Lopez en conjunto con Ben Affleck

Si sumamos ambas fortunas, la pareja del momento tiene un valor neto combinado de $550 millones.

JLo ha obtenido la mayor parte de sus ganancias de su carrera como cantante, pero también por ser actriz, bailarina, además de ser empresaria, juez de American Idol, entre otras cosas.

En los aspectos destacados de su fortuna destacan los $15 millones que ganó por protagonizar Monster-In-Law, 12 millones de dólares al año como jueza invitada en American Idol, la realización de varios anuncios de televisión para Fiat. Entre junio de 2017 y junio de 2018, Jennifer Lopez ganó $50 millones de sus diversos negocios y su carrera artística. Entre junio de 2018 y junio de 2019, ganó $43 millones.

Además, posee varias propiedades increíbles desde el Bronx hasta Bel Air, con casas en Miami, Los Ángeles y la ciudad de Nueva York.

Por otro lado, a lo largo de su carrera como actor, escritor y director, Affleck ha ganado cientos de millones de dólares en salarios.

Como actor principal, Ben Affleck ha recibido grandes cheques de pago desde el principio de su carrera. Él y Matt Damon recibieron cientos de miles de dólares cada uno por la venta del guion de Good Will Hunting. Reindeer Games le valió al actor 6 millones de dólares, por Changing Lanes y The Sum of All Fears, ganó 10 millones de dólares cada una. Daredevil y Gigli le reportaron a Affleck $11.5 millones y $12.5 millones, respectivamente.

