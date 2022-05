Christian Nodal muestra una conversación con Belinda donde ella le pide dinero para arreglarse los dientes

Christian Nodal publicó una conversación con Belinda en su cuenta de Twitter. | Fuente: Twitter | Christian Nodal Christian Nodal publicó una conversación con Belinda en su cuenta de Twitter. | Fuente: Twitter | Christian Nodal

Tras ello, Christian Nodal rompió su silencio y lanzó un mensaje a su exsuegra: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, publicó.