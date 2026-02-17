americateve

Bélgica convoca al embajador de EEUU por un tuit que acusa al país de antisemitismo

BRUSELAS (AP) — Bélgica citó el martes al embajador de Estados Unidos por una publicación en redes sociales en la que acusó al país de una persecución antisemita contra los judíos belgas, informó el ministro de Exteriores del reino.

El ministro belga de Exteriores, Maxime Prevot, habla con los medios a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE en el edificio de Consejo Europeo en Bruselas, e jueves 29 de enero de 2026. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert)
El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, manifestó en una publicación en X el lunes: “Calificar a Bélgica de antisemita no solo es incorrecto, es desinformación peligrosa que socava la verdadera lucha contra el odio”. La convocatoria es una medida poco habitual entre aliados firmes.

“Un embajador acreditado ante Bélgica tiene la responsabilidad de respetar nuestras instituciones, a nuestros representantes electos y la independencia de nuestro sistema judicial", señaló Prévot. "Los ataques personales contra un ministro belga y la injerencia en asuntos judiciales violan normas diplomáticas básicas”.

La radiodifusora nacional VRT indicó que las autoridades belgas investigan si tres hombres en Amberes estaban realizando circuncisiones sin formación médica certificada.

El embajador de Estados Unidos, Bill White, afirmó en una publicación en X que esta investigación era un “acoso inaceptable a la comunidad judía aquí en Amberes y en Bélgica”.

Añadió que visitaría a los tres hombres acusados en Amberes y pidió a la ministra de Salud de Bélgica que lo acompañara.

“Deben establecer una disposición legal para permitir que los MOHELS religiosos judíos desempeñen sus funciones aquí en Bélgica”, expresó, usando un término hebreo para un oficiante judío capacitado en la circuncisión, un principio central de la fe.

Sin ello, por lo general una persona judía no puede tener un bar mitzvá, una boda judía ni ser enterrada en un cementerio judío.

Prévot, el ministro de Exteriores, sostuvo que “la ley belga permite la circuncisión ritual cuando la realiza un médico cualificado bajo estrictas normas de salud y seguridad” y que no haría comentarios sobre una investigación en curso.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

