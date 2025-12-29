americateve

Beijing condena demolición de un monumento en honor a la comunidad china en Panamá

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — China condenó el lunes la demolición de un monumento que honraba a la comunidad china en Panamá, en un contexto en el que el gobierno de Estados Unidos presiona a la nación centroamericana para que marque distancia con Beijing.

ARCHIVO - Un agente de policía pasa junto a un monumento que conmemora los 150 años de la comunidad china en la ciudad de Panamá, el 13 de junio de 2017. (AP Foto/Arnulfo Franco/Archivo) AP

El presidente de Panamá también condenó la demolición, que atribuyó a las autoridades locales, y prometió que el monumento sería reconstruido.

Durante el fin de semana, circularon en redes sociales videos que mostraban grandes excavadoras derribando el monumento, que conmemoraba 150 años de presencia china en Panamá y a los migrantes chinos que ayudaron a construir ferrocarriles y el Canal de Panamá.

Erigido en 2004 con elementos arquitectónicos tradicionales chinos —incluyendo un arco ceremonial, tejas curvas y leones de piedra—, se encontraba en un mirador pintoresco cerca del Canal de Panamá.

Por la mañana, los trabajadores de la construcción estaban retirando los escombros restantes. Todo lo que quedaba del monumento eran dos leones de piedra rotos colocados junto al bordillo.

La embajada de China en Panamá acusó a las autoridades locales de haber demolido "forzosa y arbitrariamente” el monumento, una acción que “hiere gravemente el gran afecto y cariño que profesan los chinos hacia los panameños”.

La embajadora china Xu Xueyuan exigió una explicación en una publicación en X.

“Este monumento, que guardaba 171 años de vida, sangre y dedicación de la comunidad china, ha sido hecho añicos”, escribió la embajadora. “Un símbolo de la amistad China-Panamá, reducido a nada. Y yo pregunto: ¿por qué?”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que China ejerce control sobre el canal, el cual es administrado por una autoridad independiente. Trump ha proporcionado pocas pruebas para respaldar su afirmación, y el gobierno de Panamá ha rechazado repetidamente la aseveración.

Trump ha impulsado contrarrestar los lazos económicos entre las naciones latinoamericanas y China, los cuales se han fortalecido en los últimos años a medida que China ha superado la inversión estadounidense en gran parte de la región.

La oficina del gobierno local, la alcaldía de Arraiján, dijo que el monumento fue demolido porque presentaba “riesgos estructurales”, desestimando las acusaciones de que fue un movimiento político. El comunicado no explica por qué la demolición se llevó a cabo de noche.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, manifestó que no había “justificación alguna para la barbaridad” de la demolición y anunció que el gobierno federal reconstruiría el monumento.

“Esa comunidad es tradicional en nuestro país, con generaciones establecidas”, escribió en X. “Merece todo nuestro respeto. Se debería iniciar una investigación de inmediato. Imperdonable semejante acto de irracionalidad”.

Tanto panameños como chinos estaban indignados por la demolición. Algunos miembros de la comunidad china realizaron una manifestación en el lugar mientras que algunos negocios dijeron que cerrarían en señal de protesta.

El guía turístico panameño Jaime Bustos dijo que se sorprendió cuando llevó a un grupo de turistas italianos a visitar el monumento.

“Ellos ayudaron a construir nuestro ferrocarril interoceánico, ayudaron a construir el Canal de Panamá y están ayudando a la economía de nuestro país”, dijo, refiriéndose a la comunidad china en Panamá. “Creo que esto fue un acto cruel”.

Janetsky reportó desde Ciudad de México. La periodista de The Associated Press Alma Solís en Ciudad de Panamá contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

