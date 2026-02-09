Bebés entre los 53 migrantes muertos o desaparecidos tras naufragio frente a Libia

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó en un comunicado que el bote con 55 migrantes africanos a bordo zarpó de la ciudad occidental libia de Zawaiya poco antes de la medianoche del jueves. Unas seis horas después, comenzó a hacer agua y se volcó el viernes por la mañana al norte de la ciudad de Zuwara, agregó.

Dos mujeres nigerianas sobrevivieron al naufragio y fueron rescatadas por las autoridades libias, informó la OIM. Una de ellas dijo que perdió a su esposo, mientras que la otra reportó la pérdida de sus dos bebés.

“Las redes de tráfico y contrabando continúan explotando a los migrantes en la ruta central del Mediterráneo”, dijo la agencia de la ONU. Estas redes obtienen ganancias utilizando “botes no aptos para navegar” para transportar migrantes desde la caótica Libia hasta las costas europeas, añadió.

Libia se ha convertido en los últimos años en el principal punto de tránsito para los migrantes que huyen de la guerra y la pobreza en África y Oriente Medio, a pesar de que la nación africana ha caído en el caos tras un levantamiento respaldado por la OTAN que terminó con el derrocamiento y la muerte del autócrata Muamar Gadafi en 2011.

El número de migrantes reportados como muertos o desaparecidos en 2026 en la ruta central del Mediterráneo ahora asciende a 484, según el proyecto de migrantes desaparecidos de la OIM. El año pasado, más de 1.300 migrantes murieron o desaparecieron en esa ruta, dijo.

“Estos incidentes repetidos subrayan los riesgos persistentes y mortales que enfrentan los migrantes y refugiados que intentan el peligroso cruce”, señaló.

Los traficantes de personas se han beneficiado del caos en Libia en los últimos años, introduciendo de contrabando a migrantes a través de las extensas fronteras del país, que comparte con seis naciones. Los migrantes suelen ser obligados a navegar en embarcaciones atestadas y mal equipadas, incluidas lanchas de goma.

Aquellos que son interceptados y devueltos a Libia son retenidos en centros de detención administrados por el gobierno, plagados de abusos, incluidos trabajos forzados, golpizas, violaciones y torturas, prácticas que constituyen crímenes de lesa humanidad, según investigadores comisionados por la ONU.

El abuso a menudo acompaña los esfuerzos por sacar dinero a las familias de los detenidos, antes de que se permita a los migrantes salir de Libia en los botes de los traficantes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

