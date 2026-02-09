americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bebés entre los 53 migrantes muertos o desaparecidos tras naufragio frente a Libia

EL CAIRO, Egipto (AP) — Dos bebés se encuentran entre al menos 53 personas muertas o desaparecidas después de que un bote inflable de migrantes se hundió frente a las costas de Libia, informó el lunes la agencia de migración de la ONU, una tragedia más en una ruta peligrosa para aquellos que buscan una vida mejor en Europa.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó en un comunicado que el bote con 55 migrantes africanos a bordo zarpó de la ciudad occidental libia de Zawaiya poco antes de la medianoche del jueves. Unas seis horas después, comenzó a hacer agua y se volcó el viernes por la mañana al norte de la ciudad de Zuwara, agregó.

Dos mujeres nigerianas sobrevivieron al naufragio y fueron rescatadas por las autoridades libias, informó la OIM. Una de ellas dijo que perdió a su esposo, mientras que la otra reportó la pérdida de sus dos bebés.

“Las redes de tráfico y contrabando continúan explotando a los migrantes en la ruta central del Mediterráneo”, dijo la agencia de la ONU. Estas redes obtienen ganancias utilizando “botes no aptos para navegar” para transportar migrantes desde la caótica Libia hasta las costas europeas, añadió.

Libia se ha convertido en los últimos años en el principal punto de tránsito para los migrantes que huyen de la guerra y la pobreza en África y Oriente Medio, a pesar de que la nación africana ha caído en el caos tras un levantamiento respaldado por la OTAN que terminó con el derrocamiento y la muerte del autócrata Muamar Gadafi en 2011.

El número de migrantes reportados como muertos o desaparecidos en 2026 en la ruta central del Mediterráneo ahora asciende a 484, según el proyecto de migrantes desaparecidos de la OIM. El año pasado, más de 1.300 migrantes murieron o desaparecieron en esa ruta, dijo.

“Estos incidentes repetidos subrayan los riesgos persistentes y mortales que enfrentan los migrantes y refugiados que intentan el peligroso cruce”, señaló.

Los traficantes de personas se han beneficiado del caos en Libia en los últimos años, introduciendo de contrabando a migrantes a través de las extensas fronteras del país, que comparte con seis naciones. Los migrantes suelen ser obligados a navegar en embarcaciones atestadas y mal equipadas, incluidas lanchas de goma.

Aquellos que son interceptados y devueltos a Libia son retenidos en centros de detención administrados por el gobierno, plagados de abusos, incluidos trabajos forzados, golpizas, violaciones y torturas, prácticas que constituyen crímenes de lesa humanidad, según investigadores comisionados por la ONU.

El abuso a menudo acompaña los esfuerzos por sacar dinero a las familias de los detenidos, antes de que se permita a los migrantes salir de Libia en los botes de los traficantes.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de uno de los peores shows y EEUU se divide

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de "uno de los peores shows" y EEUU se divide

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

EEUU despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de Cuba
ALARMA

EEUU despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de Cuba

OPINION: Cuba en la sala de preparto

OPINION: Cuba en la sala de preparto

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter