Bebé en Oregon sigue luchando contra botulismo infantil tras exposición a fórmula ByHeart

Un niño de Portland, Oregon, está luchando por recuperarse del botulismo infantil después de consumir fórmula para bebés ByHeart contaminada, donada a través de un programa que busca ayudar a familias pobres y sin hogar.

Foto entregada por la familia que muestra a Ashaan Carter junto con su madre Angel Carter, en un hospital pediátrico en Portland, Oregon, en noviembre del 2025. (David Orphey via AP) AP

Ashaan Carter, que ahora tiene 10 meses, fue hospitalizado dos veces y permanece con una sonda de alimentación tras contraer la peligrosa infección que ha enfermado a más de 50 bebés en Estados Unidos.

Su madre, Angel Carter, declaró que recibió una lata de fórmula ByHeart de un trabajador social del Departamento de Servicios Humanos de Oregon a principios de noviembre, días antes de un retiro nacional del producto.

Carter, quien recibe asistencia estatal para alimentos y vivienda, relató que había estado amamantando exclusivamente a su hijo, pero su producción de leche estaba disminuyendo. El trabajador social le dijo a la joven de 27 años que la fórmula ByHeart "era lo más parecido a la leche materna" y podría ayudar, comentó.

"Lo acepté pensando, 'OK, espero que mi bebé pueda empezar a usar biberón'", expresó Carter. "Ha sido todo cuesta abajo desde entonces".

Los funcionarios estatales no comentaron sobre el caso de Carter, pero reconocieron que la agencia recibió fórmula ByHeart del Banco de Pañales PDX. Ese fue uno de casi dos docenas de grupos sin fines de lucro a nivel nacional que forman parte de la "Iniciativa OpenHearted" de ByHeart, que donó fórmula a "familias necesitadas", según el sitio web de la empresa.

Desde junio de 2022, se han distribuido casi 24.000 latas de fórmula a grupos que ayudan a familias sin hogar y otras familias vulnerables, indicó la empresa. Todos los productos de la compañía han sido retirados desde que comenzó la producción en marzo de 2022 debido a una posible contaminación.

Poco después de consumir la fórmula ByHeart, Ashaan desarrolló estreñimiento severo y debilidad muscular, volviéndose tan flácido que no podía mover la cabeza, señaló Carter.

Tras ser llevado a la sala de emergencias, el bebé fue enviado al Hospital Infantil Randall en Portland. Los médicos allí lo diagnosticaron con presunto botulismo infantil vinculado a la fórmula ByHeart, según la doctora . Sylvia Peterson-Perry, una médica de medicina familiar que atendió el parto de Ashaan y cuida de él y su madre.

Fue tratado con BabyBIG, un medicamento intravenoso que proporciona anticuerpos a la infección para detener el progreso de la enfermedad.

Ashaan estuvo hospitalizado durante casi dos semanas en noviembre y fue dado de alta sin una sonda de alimentación. Su salud declinó rápidamente, incluyendo una pérdida de peso dramática, y fue hospitalizado nuevamente en diciembre. Se enfermó tanto que su madre temía que muriera.

"Simplemente se estaba marchitando", dijo Carter.

El trabajador social de Oregon le envió un mensaje de texto a Carter después del retiro, advirtiéndole que dejara de usar la fórmula.

Pero ya era demasiado tarde para Ashaan, quien tuvo que tener la sonda de alimentación en su garganta reemplazada porque sus músculos siguen débiles, apuntó su médico. No está claro cuánto tiempo permanecerá. Está teniendo que reaprender a gatear y a hablar.

"Es devastador, especialmente para nuestras familias vulnerables que confían en este producto para nutrir a su hijo y confían en nuestros servicios sociales para proporcionar alimentos seguros para sus bebés", señaló Peterson-Perry.

ByHeart se había asociado con Baby2Baby, una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles que incluye a celebridades perfil entre sus partidarios. El medio de comunicación Healthbeat fue el primero en informar que la fórmula retirada fue a grupos que atienden a familias en riesgo.

El Banco de Pañales PDX recibió alrededor de 400 latas de fórmula ByHeart donadas a través de Baby2Baby y distribuyó más de 300 de ellas antes de que fueran retiradas, sostuvo en un correo electrónico Rachel Alston, la directora ejecutiva del grupo.

"Todos nuestros socios confirmaron que tomaron medidas inmediatas para informar a las familias, y ofrecimos apoyo donde pudimos a lo largo del camino", aseguró en un correo electrónico.

Los funcionarios de Baby2Baby no respondieron a las solicitudes de comentarios por correo electrónico. Los funcionarios de ByHeart dijeron que la compañía trabajó con Baby2Baby y otros grupos que recibieron fórmula para asegurar que los productos fueran retirados y las familias notificadas.

No se han reportado nuevos casos de botulismo infantil relacionados con el brote desde el 17 de diciembre, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La Administración de Alimentos y Medicamentos ha realizado inspecciones en las plantas de ByHeart, pero no ha publicado información sobre la fuente del brote. La producción sigue detenida.

Bill Marler, abogado de seguridad alimentaria en Seattle, aseveró que Carter es una de más de 30 familias que representa cuyos bebés se enfermaron por productos ByHeart. Al menos 18 demandas han sido presentadas contra ByHeart y las tiendas que vendieron la fórmula contaminada. Esta semana, Marler pidió a un panel federal que consolidara los casos en un tribunal de distrito en Nueva York.

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y la Robert Wood Johnson Foundation. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

