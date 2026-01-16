Bears y Patriots ofrecen esperanza de rápida recuperación a 18 equipos fuera de playoffs

Ben Johnson, izquierda, head coach de los Bears de Chicago, celebra con el wide receiver Rome Odunze después del partido de la ronda de comodines de la NFL en contra de los Packers de Green Bay, el sábado 10 de enero de 2026, en Chicago. (AP Foto/Nam Huh) AP

Es posible una solución rápida para esa renovación. Quizás sólo se necesite un nuevo entrenador.

Ben Johnson logró un récord de 11-6 en su primera temporada en Chicago, liderando la transformación de los Bears de una temporada de 5-12 a un título de la División Norte de la Conferencia Nacional y una victoria en el partido de comodines sobre su archirrival Green Bay el sábado.

Mike Vrabel convirtió a un equipo de los Patriots con una foja de 4-13 en una potencia de 14-3 que recuperó el título de la División Este de la Conferencia Americana después de un dominio de cinco años por parte de los Bills de Buffalo.

Y el mariscal de campo de segundo año Drake Maye ganó su debut en los playoffs contra los Chargers de Los Ángeles el domingo.

En 20 de las últimas 23 temporadas, al menos un equipo ha ganado su división un año después de terminar en último lugar. Así que, fanáticos de los equipos que este año terminaron en el sótano —los Jets, Browns, Titans, Raiders, Giants, Lions, Saints y Cardinals—, tengan esperanza.

En total, seis equipos llegaron a los playoffs esta temporada después de no haberlo hecho en 2024. Además de los Patriots, los Jaguars de Jacksonville se unieron al grupo de este año en la Americana. Fueron sorprendidos en la ronda de comodines por los Bills, quienes ganaron su primer partido de playoffs como visitantes desde el campeonato de la Americana de 1992.

Se unieron a los Bears en el regreso a los playoffs de la Nacional este año los Seahawks de Seattle, que fueron los primeros preclasificados, los Panthers de Carolina, que perdieron un partido desgarrador contra los Rams, y los 49ers de San Francisco, que sorprendieron al campeón defensor Filadelfia.

Aquí están los 18 equipos que no llegaron a los playoffs según el orden del draft:

Raiders de Las Vegas (3-14)

Los Raiders extendieron su sequía de playoffs a cuatro años. Han llegado a la postemporada sólo dos veces en la última década.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? Sí, los Raiders despidieron a Pete Carroll después de una mala temporada.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? Sí, el mariscal de campo de Indiana y ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza, podría vestir de plata y negro en 2026 en lugar de Geno Smith o Aidan O’Connell después de otra temporada miserable en el desierto.

Jets de Nueva York (3-14)

Los Jets tienen la sequía de playoffs más larga de la NFL, que data de la temporada 2010, pero hay esperanza en el horizonte. El gerente general Darren Mougey hizo movimientos significativos, intercambiando a los astros Sauce Gardner y Quinnen Williams para acumular selecciones de draft.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? No, Aaron Glenn tiene otra oportunidad después de un debut terrible.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? Sí, Justin Fields fue un fracaso y fue enviado a la banca. Lo reemplazó el veterano Tyrod Taylor antes de que una lesión abriera la puerta al novato Brady Cook.

Cardinals de Arizona (3-14)

La sequía de playoffs de los Cardinals alcanzó los cuatro años. Parecían dirigirse en la dirección correcta al entrar en 2025, con un récord de 8-9 un año antes. Pero registraron la primera temporada de 14 derrotas en la historia de la franquicia.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? Sí, Jonathan Gannon (15-36 en tres temporadas) fue despedido.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? Sí, el frecuentemente lesionado Kyler Murray tuvo un récord de 2-3 en 2025 y el suplente Jacoby Brissett se fue con 1-11. Murray fue seleccionado primero en el draft de 2019 pero sólo tiene una foja ganadora en la NFL.

Titans de Tennessee (3-14)

Los Titans han tenido problemas desde que despidieron a Vrabel en 2024, registrando dos temporadas de tres victorias.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? Sí. Mike Callahan ganó cuatro de 23 duelos antes de ser despedido a mitad de temporada. Mike McCoy acumuló un récord de 2-9 en su lugar y los Titans están nuevamente en el carrusel de entrenadores en jefe.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? No. La primera selección del draft, Cam Ward, tuvo una primera temporada difícil pero estableció un récord de novato de la franquicia con 3.169 yardas por pase junto con 15 touchdowns y siete intercepciones.

Giants de Nueva York (4-13)

Los Giants tuvieron un registro de 20-40-1 bajo el mando de Brian Daboll, quien fue despedido a mitad de temporada. Lo reemplazó Mike Kafka, quien acumuló una foja de 2-5

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? Sí, los Giants estarían cerca de contratar a John Harbaugh.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? Sí, al igual que Cam Skattebo antes de la lesión, Jaxson Dart infundió algo de entusiasmo en la franquicia. Tuvo un récord de 4-8 como titular después de reemplazar a Russell Wilson, pero a menudo se encontraba bajo revisión por posibles conmociones cerebrales.

Browns de Cleveland (5-12)

El drama comenzó en el draft y continuó durante toda la temporada para los Browns, que han llegado a los playoffs apenas tres veces desde su renacimiento en 1999.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? Sí, Kevin Stefanski fue despedido después de tener una marca de 45-56 en seis temporadas.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? Sí, Shedeur Sanders terminó la campaña y fue un favorito de los fanáticos. Ganó tres de siete inicios pero sufrió diez intercepciones. Completó siete pases de touchdown.

Commanders de Washington (5-12)

Los Commanders pasaron de ser los favoritos de la NFL a un desastre en la segunda temporada de Jayden Daniels.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? No, pero Dan Quinn se deshizo de sus principales asistentes. La salida del coordinador ofensivo Kliff Kingsbury fue de mutuo acuerdo y el coordinador defensivo Joe Whitt Jr. fue despedido.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? No, siempre y cuando Daniels se recupere de una temporada llena de lesiones que incluyó un codo dislocado, una rodilla esguinzada y un tendón de la corva distendido.

Saints de Nueva Orleans (6-11)

Los Saints lograron una racha de cuatro victorias consecutivas en diciembre, que les da esperanza para 2026.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? No, el entrenador en jefe de primer año Kellen Moore demostró que los Saints fueron inteligentes al contratarlo, procedente de Filadelfia, donde se desempeñó como coordinador ofensivo de los Eagles el año pasado, durante su temporada ganadora del Super Bowl.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? No, la selección de segunda ronda Tyler Shough lució impresionante al final de la temporada, ganando cinco de sus nueve duelos de inicio.

Chiefs de Kansas City (6-11)

La década de dominio de los Chiefs se vino abajo con la primera temporada con foja deficitaria de la franquicia desde 2012. Su reinado de nueve años en la cima de la División Oeste de la Americana ha terminado y su racha de siete años llegando a la final de conferencia es historia.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? No, Andy Reid está listo para reabastecer y recuperarse.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? Sí. Patrick Mahomes se está recuperando de un desgarro del ligamento cruzado anterior y la gran pregunta es cuántos partidos se perderá en 2026.

Bengals de Cincinnati (6-11)

Joe Burrow (dedo de un pie) sufrió en 2025 una tercera lesión grave que afectó a los Bengals. Se perdió nueve compromisos y los Bengals se perdieron los playoffs por tercer año consecutivo.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? No, Zac Taylor tiene la oportunidad de liderar la recuperación.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? Sí. Los Bengals han construido su plantilla alrededor de su mariscal de campo de 275 millones de dólares, pero Burrow dijo el mes pasado que quiere divertirse si va a seguir jugando al fútbol americano, lo que lleva a especulaciones sobre su retiro o un intercambio.

Dolphins de Miami (7-10)

Una racha de cuatro victorias consecutivas al final de la temporada dio esperanza a los fanáticos de los Dolphins, pero se perdieron los playoffs por segunda temporada consecutiva y registraron su primera campaña con 10 derrotas o más desde 2019.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? Sí, Mike McDaniel fue despedido con un récord de 35-35 en cuatro temporadas, incluidas dos derrotas en la ronda de comodines en los playoffs.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? Sí, el titular Tua Tagovailoa fue enviado a la banca y reemplazado por el novato Quinn Ewers, quien tuvo un récord de 1-2.

Cowboys de Dallas (7-9-1)

La temporada comenzó con la sorprendente salida de la figura defensiva Micah Parsons a los Packers de Green Bay y terminó con la segunda foja negativa de los Cowboys al hilo.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? No, Brian Schottenheimer está seguro, pero por cuarta vez en cuatro años los Cowboys tendrán un nuevo coordinador defensivo ya que despidieron a Matt Eberflus.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? No, Dak Prescott lanzó para 30 touchdowns con diez intercepciones en su regreso de una temporada 2024 plagada de lesiones.

Falcons de Atlanta (8-9) (selección intercambiada a los Rams de Los Ángeles)

La temporada de los Falcons comenzó con promesas pero terminó con la octava foja perdedora consecutiva de la franquicia.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? Sí, Raheen Morris está fuera después de tener un récord de 16-18.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? Sí, Michael Penix Jr. (ligamento cruzado anterior izquierdo) está en recuperación después de lesionarse en la Semana 11. Sufrió la misma lesión en su rodilla derecha en la universidad. El contrato de Kirk Cousins fue reestructurado, allanando el camino para su posible salida en marzo.

Ravens de Baltimore (8-9)

Uno de los favoritos para conquistar el Super Bowl comenzó mal cuando Lamar Jackson se lesionó. Los Ravens se recuperaron con el suplente Tyler Huntley y estaban a punto de ir a los playoffs cuando el novato K Tyler Loop falló un gol de campo que hubiera significado el triunfo cuando el tiempo expiraba en la Semana 18.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? Sí, Harbaugh fue despedido después de 18 temporadas y 193 victorias, incluyendo un Super Bowl ganado.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? La salud y disponibilidad de Jackson siempre son temas pertinentes.

Buccaneers de Tampa Bay (8-9)

La racha de cinco años de los Bucs en los playoffs se detuvo con una temporada perdedora, desfavorecidos en el criterio de desempate ante Carolina.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? No. Todd Bowles ganó tres títulos de la División Sur de la Conferencia Nacional en sus primeras tres temporadas y habría tenido un cuarto con una victoria de los Saints sobre los Falcons en la Semana 18.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? No, Baker Mayfield no tuvo su mejor temporada pero aún así lanzó para 26 touchdowns con 11 intercepciones. Eso le da 95 pases de touchdown en sus tres temporadas en Tampa.

Colts de Indianapolis (8-9) (selección intercambiada a Jets de Nueva York)

Daniel Jones y Jonathan Taylor lucieron como el Jugador Más Valioso. Luego, las lesiones de Jones (tendón de Aquiles) y Sauce Gardner (pantorrilla) afectaran a Indianápolis, que perdió sus últimos siete duelos después de comenzar 8-2.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? No, Shane Steichen (25-26) se queda.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? Sí, Jones entra nuevamente en la agencia libre enfrentando preguntas sobre su salud. Anthony Richardson perdió el puesto de titular en el campamento y sufrió una lesión ocular en octubre.

Lions de Detroit (9-8)

Los Lions cayeron de una temporada de 15 victorias que les valió el primer puesto general de la franquicia en el cuadro de la Conferencia Nacional hace un año a quedar fuera de los playoffs por completo en 2025. A pesar de tener mucho talento, no ganaron duelos consecutivos después de la Semana 6.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? No, Dan Campbell tiene un récord de 48-36-uno.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? No, Jared Goff lanzó 38 pases de touchdown y sufrió apenas ocho intercepciones, su mejor proporción desde que llegó de los Rams en un canje suscrito en 2021.

Vikings de Minnesota (9-8)

Al igual que los Lions, los Vikings cayeron en 2025 después de tener un récord de 14-3 con el mariscal de campo Sam Darnold un año antes. Darnold firmó con Seattle en la agencia libre y llevó a los Seahawks hacia un registro de 14-3 y al primer puesto en los playoffs de la Nacional.

¿CAMBIO DE ENTRENADOR? No. Kevin O’Connell tiene un récord de 42-25 con los Vikings.

¿DILEMA DE MARISCAL DE CAMPO? ¡Oh sí! Los Vikings aún no saben qué puede aportarles la selección de primera ronda del draft de 2024, J.J. McCarthy, quien ha comenzado diez partidos y ha terminado sólo ocho.

_____

FUENTE: AP