Bayern vence 4-0 a Heidenheim y toma ventaja de nueve puntos en la Bundesliga

El colombiano Luis Díaz celebra con su compañero del Bayern Munich Harry Kane después de anotar en el encuentro de la Bundesliga ante el Heidenheim el domingo 21 de diciembre del 2025. (Harry Langer/dpa via AP) AP

Kane superó a dos defensores y lanzó un potente disparo que entró tras golpear el poste para un gol en tiempo de descuento que lo llevó a 30 en 25 partidos en todas las competiciones para el Bayern esta temporada, 19 de ellos en la liga alemana.

“Sabemos que hay un largo camino desde ahora hasta el final de la temporada, pero estamos haciendo todas las cosas correctas”, le dijo Kane a la emisora DAZN. “La creencia está ahí, el espíritu de equipo está ahí, y eso es lo que necesitamos continuar en el nuevo año”.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, nombró un banco lleno de jugadores jóvenes después de que su equipo se viera reducido por lesiones de varios jugadores, incluidos el capitán Manuel Neuer y Joshua Kimmich, además de la suspensión para Konrad Laimer, la ausencia de Nicolas Jackson en la Copa Africana de Naciones y una enfermedad que afectó a tres jugadores.

Los titulares se aseguraron de que el juego estuviera bajo control mucho antes de que se necesitaran sustituciones.

Dos defensores se combinaron para el gol de apertura del Bayern cuando Jonathan Tah cabeceó un córner para que Josip Stanisic lo rematara de cabeza.

Los aficionados del Heidenheim pidieron permanecer en la primera división como "nuestro deseo de Navidad" en una pancarta gigante mostrada antes del inicio, pero su equipo no registró un tiro a puerta y entra en el receso invernal en el puesto 17 en la Bundesliga de 18 equipos.

El segundo gol del Bayern fue un ejemplo extremo de los errores defensivos que le han costado al Heidenheim este año. El defensor Patrick Mainka chocó con su portero y el balón rebotó en el área hasta que Michael Olise finalmente lo empujó a la red.

Luis Díaz aseguró la victoria con un cabezazo tras un centro de Stanisic a los 86 minutos antes de que Kane hiciera el 4-0.

El Bayern no ha perdido contra equipos alemanes desde marzo y tiene 13 victorias y dos empates en 15 partidos de la Bundesliga esta temporada, promediando más de 3,6 goles por partido de liga.

El Borussia Dortmund es segundo, a nueve puntos del equipo de Kompany, con el Bayer Leverkusen y el Leipzig ambos tres puntos más atrás.

También el domingo, el nuevo entrenador del Mainz, Urs Fischer, se mantuvo invicto en cuatro partidos en todas las competiciones con un empate 0-0 con el St. Pauli para su equipo en último lugar. El St. Pauli es 16mo.

