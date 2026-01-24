americateve

Bayern Múnich sufre su primera derrota en la Bundesliga al caer 2-1 con el Augsburg

BERLÍN (AP) — El mejor equipo de Alemania no es necesariamente el mejor de Baviera.

Arthur Chaves del Augsburg anota en el encuentro ante el Bayern Munich en la Bundesliga el sábado 24 de enero del 2026. (Peter Kneffel/dpa via AP)
Arthur Chaves del Augsburg anota en el encuentro ante el Bayern Munich en la Bundesliga el sábado 24 de enero del 2026. (Peter Kneffel/dpa via AP)

Bayern Múnich sufrió su primera derrota esta temporada en la Bundesliga al caer el sábado 2-1 en casa ante su rival bávaro, Augsburg, después de que Michael Olise golpeó el travesaño con el último disparo del partido.

Es la primera vez que el Bayern no logra al menos un punto en la liga desde el 8 de marzo del año pasado cuando perdió 2-1 en casa ante Bochum.

Augsburg, que estaba a solo tres puntos de la zona de descenso antes del partido, no había ganado un juego desde principios de diciembre. Y el equipo de Michael Baum tuvo que remontar en Múnich después de que el defensor del Bayern, Hiroki Ito, abriera el marcador con un cabezazo a un córner de Michael Olise a los 23 minutos.

El Bayern desperdició más buenas oportunidades y la primera mitad terminó con Robin Fellhauer golpeando el travesaño para Augsburgo.

Los visitantes presionaron con fuerza para conseguir el empate en la segunda mitad y Arthur Chaves lo logró con la parte trasera de su cabeza a un córner que el portero del Bayern, Jonas Urbig, no pudo alcanzar al 75.

Han-Noah Massengo anotó lo que resultó ser el gol de la victoria seis minutos después cuando Dimitrios Giannoulis avanzó por la izquierda y centró al medio para encontrarlo.

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: No califica para fianza

Abogado lanza dura advertencia tras arresto de El Chulo por ICE: "No califica para fianza"

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: Fue abandonado por su padre

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: "Fue abandonado por su padre"

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

