americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bayern Múnich se encamina a otro título de la Bundesliga rompiendo sus propios récords

BERLÍN (AP) — Bayern Munich se está escapando nuevamente hacia el título de la Bundesliga.

Luis Diaz del Bayern Munich y Anan Khalaily del Unión Saint-Gilloise pelean por el balón en el encuentro de la Liga de Campeones el miércoles 21 de enero del 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)
Luis Diaz del Bayern Munich y Anan Khalaily del Unión Saint-Gilloise pelean por el balón en el encuentro de la Liga de Campeones el miércoles 21 de enero del 2026. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

Pero esta vez está rompiendo incluso sus propios récords.

El poderoso equipo bávaro tiene la asombrosa cifra de 71 goles en 18 partidos, ha concedido solo 14 y ha empatado solo dos encuentros ganando los otros 16.

Con 50 puntos y una diferencia de goles de más 57, el Bayern ha logrado el mejor inicio de la Bundesliga hasta este punto.

Y sus rivales están luchando por mantenerse cerca.

Bayern ya lidera por 11 puntos sobre el Borussia Dortmund y está en camino de conseguir su 13er título de la Bundesliga en 14 años.

Bayern recibirá el sábado a un Augsburg amenazado por el descenso en un derbi bávaro.

Enfrentamientos clave

Bayern no ha perdido puntos desde que sorpresivamente empató 2-2 con el Mainz a mediados de diciembre. Mientras que el Augsburg no ha ganado un partido desde que venció al Bayer Leverkusen —el único equipo que ha roto la dominancia del Bayern en los últimos 13 años— a principios de diciembre.

Leverkusen, que perdió el martes ante Olympiakos en la Liga de Campeones, espera romper su racha de tres derrotas consecutivas contra el visitante Werder Bremen el sábado.

St. Pauli recibe al Hamburger SV en el derbi de la ciudad el viernes. St. Pauli, que ganó el partido de ida en agosto, puede salir del fondo de la tabla evitando perder. Mainz, su rival en por la permanencia, enfrenta al Wolfsburg y Heidenheim recibe el sábado a Leipzig.

También el sábado, Eintracht Frankfurt, que fue eliminado de la Liga de Campeones el miércoles, recibe al Hoffenheim. Frankfurt sigue buscando un entrenador tras el despido de Dino Toppmöller. El equipo ha concedido tres goles en cada partido en 2026.

Jugadores a seguir

Harry Kane falló un penal en la victoria 2-0 del Bayern sobre Union Saint-Gilloise en la Liga de Campeones el miércoles y, aunque anotó ambos goles, estará ansioso por "enmendar" su fallo. El inglés tiene 34 goles en 29 partidos para el Bayern esta temporada.

Nicolas Jackson está de vuelta con el Bayern después de ayudar a Senegal a ganar la Copa Africana de Naciones. Jackson anotó dos goles para los Leones de Teranga en el torneo, pero podría encontrar tiempo de juego limitado a su regreso a Múnich.

Bilal El Khannouss vuelve con el Eintracht Frankfurt después de sus impresionantes actuaciones en la Copa Africana para Marruecos, donde se convirtió en titular para el equipo anfitrión.

¿Quién está fuera?

Eliesse Ben Seghir de Marruecos regresó al Leverkusen de la Copa Africana con un problema en el tobillo. El defensor Edmond Tapsoba también regresó lesionado de su participación con Burkina Faso, mientras que el delantero Nathan Tella y el portero Mark Flekken están fuera "a largo plazo" con serias lesiones de rodilla tras la derrota de Leverkusen ante Hoffenheim el fin de semana pasado.

Jamal Musiala hizo su esperado regreso para el Bayern en una breve aparición el fin de semana pasado, pero el equipo ha funcionado bien sin él. Los atacantes Kane, Luis Díaz, Serge Gnabry y el joven de 17 años Lennart Karl han sobresalido, dando a Vincent Kompany un problema que cualquier entrenador desearía tener.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no
ÚLTIMA HORA

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter