americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Bayern Múnich mantener racha invicta en la Bundesliga al recibir a Stuttgart

DÜSSELDORF, Alemania (AP) — Bayern Múnich se florea invicto después de 15 partidos de liga y copa en el fútbol alemán.

Harry Kane, del Bayern Múnich, celebra después de la victoria de su equipo en la Copa de Alemania frente al FC Bayern Múnich, el miércoles 3 de diciembre de 2025, en Berlín, Alemania. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)
Harry Kane, del Bayern Múnich, celebra después de la victoria de su equipo en la Copa de Alemania frente al FC Bayern Múnich, el miércoles 3 de diciembre de 2025, en Berlín, Alemania. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) AP

El siguiente obstáculo para el equipo de Vincent Kompany será una visita el sábado a Stuttgart en la Bundesliga.

Enfrentamientos clave

Stuttgart confía aprovechar el exigente calendario del Bayern. El reinante campeón alemán tuvo que emplearse fondo para someter 3-2 al Union Berlín el miércoles en Copa de Alemania. El Bayern prevaleció en parte gracias a dos autogoles del Union y sufrió hasta lo último.

Leipzig, que marcha en el segundo lugar a ocho puntos del Bayern, buscará no rezagarse cuando el equipo de Ole Werner reciba a Eintracht Frankfurt el sábado. El Frankfurt están en apuros: además de languidecer en el séptimo lugar del torneo aelmán, corre el peligro de naufragar en la fase de liga de la Champions.

Quinto en la tabla, Hoffenheim atraviesa un buen momento de cara a su duelo del domingo ante el tercero Borussia Dortmund. Una victoria le permitiría adelantar al Dortmund.

Jugadores a seguir

El cabezazo de Harry Kane contra el Union en la copa dejó al capitán de la selección de Inglaterra con 25 goles en 21 partidos para el Bayern esta temporada. Tiene otros cinco con Inglaterra para llevar su cuenta a 30 con su club y selección.

Ibrahim Maza suma tres goles y dos asistencias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones con el Leverkusen, en la tarea de mediocampista ofensivo que una vez ocupó Florian Wirtz. Marcar el gol de la victoria contra el Dortmund en la copa el martes fue otro paso adelante. El Leverkusen visita el sábado a Augsburgo.

Fuera del campo

Mainz y Augsburgo afrontan los partidos del fin de semana con entrenadores interinos. El colista Mainz despidió a Bo Henriksen, quien llevó al equipo al sexto lugar la temporada pasada, pero el equipo se sumió en una racha desastrosa esta campaña, marcada por problemas de disciplina. Benjamin Hoffman estará a cargo el viernes contra Borussia Moenchengladbach.

Augsburg despidió el lunes a Sandro Wagner después de que el equipo perdiera ocho de sus 12 partidos de la Bundesliga con el ex delantero al mando. Manuel Baum dirigirá al equipo hasta el receso de invierno.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter