Bayern busca otro gran triunfo en la Bundesliga para cerrar 2025

Para ver cuán dominante ha sido el Bayern Múnich en esta temporada de la Bundesliga, solo hay que mirar la diferencia de goles.

Jugadores del Bayern Múnich celabran después de que Jonathan Tah, segundo desde la derecha, marcara el tercer gol del equipo en el partido de la primera fase de la Liga de Campeones entre FC Bayern Munich y Sporting CP, el martes 9 de diciembre de 2025, en Múnich, Alemania. (AP Foto/Matthias Schrader)
Con 51 goles anotados —más de 3,6 en promedio por partido— y solo 11 recibidos, la diferencia de goles del Bayern es un impresionante +40.

El mejor del resto es el Leipzig, en segundo lugar, con +13 y ningún equipo por debajo del sexto puesto tiene una diferencia de goles positiva, en parte debido a las derrotas contundentes y de alta puntuación que muchos de ellos han sufrido a manos del Bayern y Harry Kane.

El último partido del Bayern de 2025 promete otra gran victoria. El oponente del domingo es el Heidenheim, el equipo con el peor récord defensivo de la liga.

Enfrentamientos clave

Después de un raro desliz en un empate 2-2 con el Mainz la semana pasada, enfrentar al Heidenheim, amenazado por el descenso, ofrece al Bayern la oportunidad de volver a la normalidad. Pero tendrá que hacerlo sin el portero lesionado Manuel Neuer. El Bayern lidera al Leipzig por nueve puntos y el Heidenheim es 17mo, pero ganó dos de sus últimos tres partidos.

La Copa Africana de Naciones deja al Bayer Leverkusen en una posición incómoda antes de su partido contra el Leipzig, segundo lugar, el sábado. El Leverkusen tiene cuatro jugadores en el torneo, la mayor cantidad de cualquier equipo de la Bundesliga, incluyendo al sólido defensa Edmond Tapsoba y al talentoso joven mediocampista Ibrahim Maza. El Leipzig extraña a uno de sus jóvenes talentos, el extremo Yan Diomande.

El Stuttgart, en sexto lugar, y el Hoffenheim, en quinto, se enfrentan el sábado en una rivalidad local en el suroeste de Alemania que podría dejar al ganador en los puestos de la Liga de Campeones durante el receso invernal.

Jugadores a seguir

Se avecinan más hitos de anotación para Kane. Un gol contra el Heidenheim lo llevaría a 35 para club y país en todas las competiciones esta temporada. Anotar dos veces el domingo haría que Kane llegara a 20 goles en la Bundesliga, solo seis menos que la cifra que lo convirtió en el máximo goleador de la Bundesliga la temporada pasada.

El mediocampista ofensivo estadounidense Gio Reyna se enfrenta a su antiguo equipo cuando el Borussia Moenchengladbach recibe al Borussia Dortmund el viernes.

¿Quiénes están fuera?

Además de la ausencia del lesionado Neuer, el Bayern está sin el principal suplente de Kane. Nicolas Jackson está con Senegal en la Copa Africana.

Una temporada difícil para el Eintracht Frankfurt se complica contra el Hamburger SV el sábado, ya que el Frankfurt tendrá que prescindir de los mediocampistas Ellyes Skhiri y Fares Chaibi, ambos en servicio en la Copa Africana.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

