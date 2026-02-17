americateve

Bayer acepta propuesta de acuerdo para resolver demandas de pacientes de cáncer

JEFFERSON CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El fabricante de agroquímicos Bayer y abogados de pacientes con cáncer anunciaron el martes un acuerdo propuesto de 7.250 millones de dólares para resolver miles de demandas en Estados Unidos que alegan que la empresa no advirtió a la gente que su popular herbicida Roundup podría causar cáncer.

El logo de Bayer AG en Leverkusen, Alemania, el 27 de febrero del 2020. (AP foto/Martin Meissner)
El logo de Bayer AG en Leverkusen, Alemania, el 27 de febrero del 2020. (AP foto/Martin Meissner)

El acuerdo propuesto llega mientras la Corte Suprema se prepara para escuchar los argumentos sobre la afirmación de Bayer de que la aprobación de Roundup por parte de la Agencia de Protección Ambiental, sin una advertencia sobre el cáncer, debería invalidar las reclamaciones presentadas en tribunales estatales. Ese caso no se vería afectado por el acuerdo propuesto.

Pero el acuerdo eliminaría parte del riesgo derivado de un eventual y aún incierto fallo de la Corte Suprema, tanto para Bayer como para los pacientes que buscan indemnizaciones.

Bayer, con sede en Alemania, que adquirió en 2018 a Monsanto, fabricante de Roundup, rechaza la afirmación de que el ingrediente clave del herbicida, el glifosato, pueda causar linfoma no Hodgkin. Pero la empresa ha advertido que los costos legales están amenazando su capacidad de seguir vendiendo el producto en los mercados agrícolas de Estados Unidos.

“La incertidumbre por la posibilidad de un litigio ha acosado a la empresa durante años, y este acuerdo le da a la compañía un camino hacia el cierre”, declaró el martes el director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson.

El acuerdo propuesto se presentó ante el Tribunal de Circuito de San Luis, en Missouri, donde se encuentra la división de ciencias de cultivos de Bayer en Norteamérica y el estado en el que se han interpuesto muchas de las demandas. El acuerdo aún necesita la aprobación del tribunal.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

