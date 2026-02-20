americateve

Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona alcanza su máxima altura tras más de un siglo

BARCELONA, España (AP) — La imponente basílica de la Sagrada Familia de Barcelona alcanzó su altura máxima el viernes, aunque la obra magna del arquitecto catalán Antoni Gaudí aún está a años de completarse.

Una grúa levanta el brazo superior de la cruz de la Torre de Jesucristo, en la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, España, el viernes 20 de febrero de 2026, alcanzando su máxima altura de 172,5 metros (566 pies). (AP Foto/Emilio Morenatti)
Una grúa colocó el brazo superior de una cruz en la cima de la Torre de Jesucristo, la pieza central que se eleva sobre el templo, que ahora se alza a 172,5 metros (566 pies) sobre la ciudad, informó la iglesia.

Una grúa colocó el brazo superior de una cruz en la cima de la Torre de Jesucristo, la pieza central que se eleva sobre el templo, que ahora se alza a 172,5 metros (566 pies) sobre la ciudad, informó la iglesia.

Con la adición del viernes, la Sagrada Familia se acerca un poco más a su finalización. El monumento inconcluso se convirtió el año pasado en la iglesia más alta del mundo tras el izamiento y colocación de otra parte de su torre central.

La primera piedra de la Sagrada Familia se colocó en 1882, pero Gaudí nunca esperó que se terminara en su periodo de vida. Solo una de sus torres estaba finalizada cuando el arquitecto murió, a los 73 años, en 1926, tras ser atropellado por un tranvía.

En las últimas décadas, los trabajos se aceleraron mientras la basílica se convertía en una gran atracción turística internacional que fascina a las personas por la estética radical de Gaudí, que combina el simbolismo católico con las formas orgánicas.

El interior de la Torre de Jesucristo todavía está en obras. Su exterior está flanqueado por grúas de construcción y andamios.

Aun así, coronar la torre central, que se eleva por encima del crucero, ha sido una prioridad de cara a las celebraciones de junio, que conmemorarán el centenario de la muerte de Gaudí. Se espera que, para entonces, se retiren los andamios que rodean la torre central, a tiempo para la inauguración de la Torre de Jesucristo, señaló la iglesia.

Tal como Gaudí lo había previsto, la cruz tiene cuatro brazos para que su forma pueda reconocerse desde cualquier dirección, explicó el rector de la Sagrada Familia, el reverendo Josep Turull. Si el gobierno municipal de Barcelona lo autoriza, el plan original también incluye un haz de luz que brille desde cada uno de los brazos de la cruz, como símbolo del papel de la iglesia como faro espiritual, añadió.

Millones de turistas visitan la Sagrada Familia cada año, y las entradas financian en gran medida la construcción.

Este año, se celebrarán varios actos en el templo para conmemorar el legado del modernista catalán, que incluye otras impresionantes construcciones en Barcelona y en otros lugares de España.

La Sagrada Familia se convirtió en la iglesia más grande del mundo en octubre, cuando superó en altura la aguja de la Ulmer Münster de Alemania, una iglesia luterana gótica construida a lo largo de más de 500 años, a partir de 1377. Ese templo alcanza los 161,53 metros (530 pies).

En la Sagrada Familia, se incluyó un versículo de oración en la base de la cruz instalada el viernes por la tarde, indicó el rector Turull.

La inscripción dice en latín: Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus (Solo tú eres Santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo).

___

Los periodistas de The Associated Press Joseph Wilson, en Barcelona, España, y Giovanna Dell’Orto, en Minneapolis, contribuyeron con información.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

