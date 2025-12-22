americateve

Barry Manilow se someterá a cirugía por cáncer de pulmón temprano y pospone conciertos de enero

Barry Manilow se someterá a una cirugía para extirpar una mancha cancerosa en su pulmón y reprogramará sus conciertos de enero, anunció el cantante el lunes.

Barry Manilow en un concierto previo a los Grammys en el Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, California, el 1 de febrero del 2025. (Richard Shotwell/Invision/AP)
Manilow, de 82 años, declaró que los médicos encontraron el cáncer después de que tuvo un episodio prolongado de bronquitis: seis semanas, seguido de una recaída de otras cinco semanas.

"Mi maravilloso médico ordenó una resonancia magnética solo para asegurarse de que todo estuviera bien", escribió Manilow en Instagram. "La resonancia magnética descubrió una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que necesita ser removida. Es gracias a la pura suerte (y al gran médico) que se haya encontrado tan temprano".

Agregó que los médicos no creen que el cáncer se haya propagado, por lo que "no habrá quimioterapia, no habrá radiación. Solo sopa de pollo y ver capítulos viejos de ‘I Love Lucy’".

Un comunicado emitido por los representantes de Manilow especificó que la mancha era un tumor en etapa uno, y que la cirugía se llevaría a cabo a finales de diciembre.

Manilow estará recuperándose durante el mes de enero y planea volver a conciertos el fin de semana de San Valentín comenzando el 12 de febrero en el Westgate Las Vegas Resort and Casino, y luego a conciertos en espacios grandes a partir del 28 de febrero en Tampa, Florida.

Manilow debía realizar 10 conciertos en enero en nueve ubicaciones en Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Ohio. Ahora se llevarán a cabo en febrero.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

