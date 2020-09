Barry Jenkins dirigirá secuela de "El rey león"

NUEVA YORK (AP) — The Walt Disney Co. producirá una secuela de “The Lion King” (“El rey león”) de 2019, con Barry Jenkins, el realizador de la ganadora del Oscar “Moonlight” (“Luz de luna”) y la adaptación del libro de James Baldwin “If Beale Street Could Talk” (“Si la colonia hablara”), como director.