Barry anota su cuarto gol en cinco partidos y consigue el empate del Everton 1-1 ante Leeds

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El delantero francés Thierno Barry anotó el lunes su cuarto gol en cinco partidos para darle al Everton un empate 1-1 en casa contra el Leeds.

James Justin (izquierda), del Leeds United, celebra tras anotar un gol durante el partido de fútbol de la Liga Premier entre el Everton y el Leeds United en Liverpool, Inglaterra, el lunes 26 de enero de 2026. (Peter Byrne/PA vía AP)
James Justin (izquierda), del Leeds United, celebra tras anotar un gol durante el partido de fútbol de la Liga Premier entre el Everton y el Leeds United en Liverpool, Inglaterra, el lunes 26 de enero de 2026. (Peter Byrne/PA vía AP) AP

Leeds fue dominante en la primera mitad y tomó la delantera en el minuto 28 cuando James Justin marcó cerca del segundo palo tras un centro raso de Anton Stach.

Dominic Calvert-Lewin casi duplicó la ventaja del Leeds tres minutos después, pero golpeó el poste desde cerca de cuatro metros. La superioridad temprana del Leeds se destacó por tener más tiros en la primera mitad —10— que en cualquier partido de liga desde septiembre de 2021.

Sin embargo, el entrenador del Everton, David Moyes, cambió a una defensa de tres para la segunda mitad y su equipo volvió al juego.

El portero del Leeds, Karl Darlow, negó que el empate llegara más temprano para Barry mientras Iliman Ndiaye, de vuelta en el equipo después de ganar la Copa Africana de Naciones con Senegal, también estuvo cerca para el Everton.

Finalmente Barry consiguió igualar el marcador a 14 minutos del final.

El delantero se adelantó a un defensor del Leeds para empujar un centro del también senegalés Idrissa Gueye.

Aun así, el empate fue un golpe para las esperanzas europeas del Everton. Una victoria lo habría llevado al séptimo lugar, pero se mantuvo en el décimo, uno de los cuatro equipos con 33 puntos.

Leeds se movió a 26 puntos, seis por encima de la zona de descenso de la Liga Premier y dos puntos detrás de los clubes que están por encima, Tottenham y Crystal Palace.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

