Baron Cohen retira demanda contra dispensario de cannabis

El documento legal no menciona ningún acuerdo económico en el caso. Se enviaron correos electrónicos el miércoles a los abogados de Baron Cohen y el dispensario Solar Therapeutics Inc., con sede en Somerset, sin recibir respuesta de momento.

Baron Cohen y su empresa con sede en California, Please You Can Touch LLC, pedían 9 millones de dólares en indemnización.

Fuente: Associated Press