Barnes y Raptors se encienden en el tercer cuarto y vencen a Kings por 122-109

Immanuel Quckley, de los Raptors de Toronto, reacciona durante el partido ante los Kings de Sacramento, el miércoles 21 de enero de 2026 (AP Foto/Justine Willard) AP

Barnes acertó ocho de 17 disparos y atrapó ocho rebotes, siete asistencias y cuatro robos, para lograr su quinto encuentro consecutivo de la temporada con 22 unidades o más.

Brandon Ingram también anotó 23 puntos por los Raptors, quienes superaron a los Kings por 43-21 en el tercer cuarto y ganaron en Sacramento por primera vez desde el 25 de enero de 2023. Sandro Mamukelashvili añadió 22 puntos y nueve rebotes. Immanuel Quickley anotó 18 tantos.

Un día después de atinar un 59% de sus disparos en general mientras igualaba su récord de la temporada con 21 triples en una victoria por 18 puntos sobre los Warriors de Golden State, la ofensiva de Toronto tuvo un éxito esporádico contra Sacramento.

Los Raptors desperdiciaron una ventaja de nueve puntos en el primer cuarto y estaban detrás por nueve al medio tiempo antes de que Barnes encontrara su ritmo. Hizo cinco de seis tiros en el tercer cuarto para ayudar a que Toronto recuperara la ventaja y tomara el control.

Russell Westbrook anotó 23 puntos por los Kings. Zach LaVine contabilizó 19 puntos y cinco asistencias. Malik Monk anotó 17.

Sacramento ha perdido tres compromisos seguidos desde su racha ganadora de cuatro juegos, la más larga de la temporada.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP